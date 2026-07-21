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Winkler pred voľbami pritvrdzuje: Neprispôsobiví ľudia nemajú v centre Bratislavy čo hľadať, Ráž zamieša kartami!

Martin Winkler pred voľbami pritvrdzuje. VIDEOROZHOVOR Zobraziť galériu (11)
Martin Winkler pred voľbami pritvrdzuje. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
© Zoznam/Michal Szentivanyi © Zoznam/Michal Szentivanyi

BRATISLAVA - Komunálne voľby sú každým týždňom bližšie a už v októbri občania rozdajú karty nanovo. V prípade Bratislavy vstúpil do kampane nový hráč, minister dopravy Jozef Ráž. Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler v rozhovore zhodnotil, aký to bude mať dopad na predvolebnú atmosféru a s čím chce ešte súperiť s primátorom Matúšom Vallom. Jeho plány sa týkajú reformy bezpečnostnej politiky v meste od polície až po problematiku v MHD. Tam však Winkler nekončí a prezradil ďalšie plány.

Mohli by sme začať vašou konkurenciou. Tou je bezpochyby úradujúci primátor Matúš Vallo. Možno pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami badať zmenu predvolebného diskurzu z toho, čo robíme pre mesto na to, aké sa prezentujú hodnoty?

- Vnímam to tak, že sa prešlo z podstatnej a pragmatickej roviny ohľadom dát a aj zrealizovaných projektov na také ideologické témy. Nazdávam sa, že je to preto, lebo pán Vallo má obavu s ostatnými protikandidátmi diskutovať na tému konkrétnych výsledkov, myslím si, že by ťahal za kratší koniec. A to aj v momentoch, kedy by sme ho konfrontovali s nejakými číslami. Ak mám hovoriť za seba, určite nebudem do komunálnej politiky ťahať ideologické témy a ani zahraničnopolitické smerovanie krajiny. Budem sa čisto zameriavať na zlepšenie života v Bratislave, lepšie chodníky, cesty. Za mnou nestoja žiadne strany z veľkej politiky, takže som nesmerácka a neprogresívna alternatívna, ktorá sa bude venovať čisto mestu a nie ideológii tak, ako to vnímame teraz.

Winkler pred voľbami pritvrdzuje:
Zobraziť galériu (11)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Čím by si Vallo pomohol, ak by sa snažil v komunálnych voľbách ísť cestou ideologických tém?

- Bratislavčanov zaujíma konkrétne výsledky hospodárenia a projektov. Nezaujíma ich to, že či tu bude taký alebo taký pochod. To sú veci, ktoré Bratislavčanov až tak veľmi nezaujímajú, ale myslím si, že jemu sa to hodí do tej predvolebnej kampane, a práve preto ťahá tieto témy, namiesto tých, kde zaňho nehovoria práve pochvalne jeho výsledky.

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Ako vnímate svojich protikandidátov o post primátora mesta? Vieme, že čerstvým prírastkom je minister dopravy Jozef Ráž. Zamieša kartami?

- Budem úprimný. Určite to zamieša kartami. Triešti to hlasy. Dôvody na to možno poznám, ale môžu byť skôr také, aby sa Matúšovi Vallovi uľahčila cesta za opätovným zvolením, a to preto, lebo hlasy Jozefa Ráža prichádzajú z toho košiara hlasov, ktoré sú v opozícii s Matúšom Vallom. Určite bude brať hlasy ostatným kandidátom, ale verím, že sa to snáď nejakým spôsobom ešte vyrieši a verím, že Ráž bude zvažovať aj možnosť, že by sa vzdal alebo odstúpil z toho súboja. On síce tvrdí, že nie je kandidát Smeru a že sa prezentuje ako nezávislý, ale dobre vieme, že je ich nominantom, že je tam tisíc fotiek s predsedom Smeru a že na čele má vytetované Smer. V Bratislave sa s takýmto naratívom a takouto značkou dá len veľmi ťažko uspieť.

Winkler pred voľbami pritvrdzuje:
Zobraziť galériu (11)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

V rozhovore sa tiež dozviete:

  • Či by Winkler vstúpil do diskusného ringu pred kamery s Vallom
  • Čím sa podľa Winklera previnila organizácia STARZ, ktorá stojí za mestskými kúpaliskami v Bratislave
  • Aké nebezpečie predstavujú neprispôsobiví občania v centre mesta a ako by to Winkler riešil
  • Čo sa podľa Winklera dá v kampani zafinancovať za 8, ale aj z 50-tisíc eur

VIDEOROZHOVOR si môžete pozrieť TU:

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