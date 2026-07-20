Lola zdvíha kotvy, Dare sa šmýka pod nohami zem: Čo závidí vlastnej dcére pred odchodom do sveta?

RAJECKÉ TEPLICE - Pre každú milujúcu mamu je moment, kedy jej dieťa vyletí z hniezda, nesmierne náročný. Svoje o tom vie aj popová diva Dara Rolins, ktorú už o pár týždňov čaká mimoriadne ťažká životná skúška. Jej jediná dcéra Lola sa totiž rozhodla pre radikálny krok - odchádza do sveta!
Kým v našich končinách dostávajú stredoškoláci zelené stužky na jeseň či v zime, prestížna súkromná škola, na ktorej študuje Darina dcéra Lola, funguje podľa zahraničných zvyklostí. Veľkolepý maturitný ples spájaný s odovzdávaním šerp sa konal v pražskom Obecnom dome a Lola bola jednou zo 42 študentov, ktorí tento rok opúšťajú brány školy. Hrdá Dara sa zábermi okamžite pochválila na sociálnych sieťach a fanúšikom padla sánka. Lola svojou krásou vyrážala dych a z malého dievčatka je dnes krásna mladá žena, ktorú po prázdninách čaká obrovský životný skok. Jej kroky totiž vedú na vysokú školu priamo do britskej metropoly.
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Napriek strachu a emóciám, ktoré ňou lomcujú, však slávna blondínka verí, že jej dcéra v cudzine uspeje. „Rozhodne nemám strach z toho, že by sa vo svete stratila... Je bojovník a povedala by som, že je odvážnejšia,“ dodáva s úsmevom. Lola má podľa slov svojej mamy obrovskú výhodu a disponuje vlastnosťou, ktorú jej môže dokonca aj samotná Dara Rolins v dobrom len ticho závidieť! O čo presne ide?
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