ŠOKUJÚCE PRIROVNANIE! Dcéra Andrey Verešovej totálne odzbrojila verejnosť: Moja mama je ako Ježiš!

PRAHA - Zaujímavé prirovnanie! Dcéra Andrey Verešovej Vanessa svoju mamu nesmierne obdivuje a nešetrila silnými slovami. Podľa nej je totiž Verešová ako Ježiš.
Vanessa Volopichová má za sebou obdobie plné bolesti a neistoty. Mladá snowboardistka utrpela vážne zranenie kolena, po ktorom dokonca hrozilo, že zostane na vozíčku. Po niekoľkých operáciách sa však dokázala postaviť späť na nohy a dnes už opäť premýšľa nad návratom k športu, ktorý jej priniesol množstvo úspechov.
Snowboarding, v ktorom úspešne reprezentovala Českú republiku, jej však priniesol aj jednu z najťažších životných skúseností. Vanessa si uvedomuje, že ak sa opäť postaví na svah, bude musieť pristupovať k pretekaniu inak. Mladá športovkyňa dokonca zvažuje aj pomoc psychológa. Vie totiž, že pri návrate nebude dôležitá len fyzická pripravenosť, ale aj psychická odolnosť.
„V minulosti som skúšala spolupracovať so psychológom, ale žiadny mi nevyhovoval. Možno by som tomu mala dať znovu šancu,“ priznala Vanessa pre idnes.cz. Po náročnej skúsenosti si uvedomuje, že jej veľká túžba po víťazstve a ctižiadostivosť ju v minulosti mohli dostať až za hranicu bezpečia. „Potrebujem k závodeniu pristupovať inak, naučiť sa regulovať svoju ctižiadostivosť a túžbu po víťazstve, aby som si znovu neublížila,“ povedala.
Z jej prípadného návratu na svahy sa ale určite nebude tešiť jej mama Andrea Verešová. Po tom, čo si Vanessa prešla vážnym zranením a dlhým zotavovaním, bude mať o svoju dcéru prirodzene strach. Práve mama je však podľa Vanessy človekom, ktorý jej počas náročných období dodáva silu. O Andrei Verešovej hovorí s veľkým obdivom a láskou. Vo svojom vyjadrení použila silné slová. „Je hrozne srdečná a štedrá. Je krásny človek, taký Ježiš. Lieči ľudí okolo seba, rozdáva radosť,“ opísala svoju mamu Vanessa.
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