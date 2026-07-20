Príšerný prípad: Otec ukrutne týral svoje deti! Rany bičom, na výprask stáli v rade

PRAHA - Česká polícia vyšetruje otrasný prípad údajného týrania štyroch maloletých detí na Klatovsku. Podľa vyšetrovateľov ich otec dlhodobo fyzicky trestal, nechával o chlebe a vode a vyhrážal sa im smrťou. Súd rozhodol, že deti dočasne zverí do starostlivosti ich tety.
Otec mal biť deti bičom. Súd ich odobral z rodiny
Na západe Česka vyšetrujú prípad, ktorý otriasol verejnosťou. Päťdesiattriročný muž z Klatovska čelí obvineniu z týrania svojich štyroch maloletých detí. Podľa polície ich mal dlhodobo fyzicky aj psychicky týrať, pričom matka mala o jeho konaní vedieť a nezasiahla. Na prípad upozornil portál Novinky.cz.
Deti mali žiť v neustálom strachu
Opatrovnícky súd rozhodol, že ďalší pobyt detí v rodine by mohol vážne ohroziť ich zdravý vývoj. Predbežným opatrením preto zveril jedného chlapca a tri dievčatá do starostlivosti ich tety.
Podľa rozhodnutia súdu boli deti vystavené neprimeraným fyzickým trestom aj psychickému nátlaku. Zo zistení vyplýva, že sa svojho otca báli, necítili sa doma bezpečne a oporu nenašli ani u matky.
Chlapec skončil po výprasku v nemocnici
Kriminalisti podľa dostupných informácií obvinili otca z trestného činu týrania zverenej osoby. Vyšetrovatelia tvrdia, že za školské poznámky mal svojho syna potrestať pätnástimi ranami bičom. Chlapec po incidente skončil v nemocnici.
Svedkovia zároveň opísali, že muž deťom vulgárne nadával, vyhrážal sa, že ich upáli, a ako trest ich nechával iba o chlebe a vode, kým sa mu neospravedlnili. Pri niektorých trestoch vraj museli stáť v rade a postupne si chodiť po výprask veľkou drevenou varechou. Po tele mali modriny aj opuchy.
Príbuzní ho opisujú ako despotu
Podľa výpovedí príbuzných bol muž veľmi autoritatívny a nezvládal svoje emócie. V domácnosti malo byť všetko podľa jeho pravidiel a akýkoľvek odpor údajne trestal násilím. Aj znalecké posudky podľa súdu naznačujú, že často strácal sebaovládanie.
Prípad ďalej vyšetruje polícia
Vyšetrovanie naďalej pokračuje a polícia zhromažďuje ďalšie dôkazy. O vine alebo nevine obvineného rozhodne až súd. Dovtedy zostávajú deti mimo pôvodnej rodiny, aby im bola zabezpečená bezpečnosť a odborná pomoc.