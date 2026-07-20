Ak užívate tento liek na srdce, spozornite: Úrady ho sťahujú z obehu

BRATISLAVA - Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o stiahnutí lieku Levosimendan FMK 2,5 mg/ml, určeného na zlepšenie funkcie srdca, z trhu. Stiahnutie lieku sa vzťahuje na šaržu s číslom 10825 s dátumom exspirácie august 2027. ŠÚKL o tom informoval na webe.
„Liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Stiahnutie z trhu má preventívny charakter v záujme ochrany zdravia pacientov. Dôvodom stiahnutia dotknutej šarže lieku Levosimendan FMK 2,5 mg/ml koncentrát na infúzny roztok je zistený nedostatok v kvalite lieku - prítomnosť častíc v roztoku,“ ozrejmil ústav.
Zdôraznil, že liečba pacientov nebude ohrozená, pretože na slovenskom trhu sú dostupné aj iné lieky s obsahom rovnakého liečiva, v rovnakej liekovej forme a rovnakými terapeutickými indikáciami. Stanovenie vhodnej liečby je v kompetencii ošetrujúceho lekára, pripomenul ŠÚKL.
Liek Levosimendan FMK obsahuje liečivo levosimendan, ktoré zvyšuje silu srdcových sťahov a zlepšuje čerpaciu funkciu srdca. Zároveň rozširuje cievy, čím zlepšuje prietok krvi a zmierňuje príznaky srdcového zlyhávania, ako je dýchavičnosť. Používa sa na krátkodobú liečbu akútne zhoršeného závažného chronického srdcového zlyhávania u dospelých pacientov, ak samotná štandardná liečba nie je dostatočne účinná.