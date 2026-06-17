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Winkelmann otvoril v Rimavskej Sobote závod na výrobu zásobníkov na teplú vodu

Na snímke zásobníky na ohrev vody počas otvorenia výrobného závodu Winkelmann Group a jeho divízie reflexGroup v Rimavskej Sobote Zobraziť galériu (6)
Na snímke zásobníky na ohrev vody počas otvorenia výrobného závodu Winkelmann Group a jeho divízie reflexGroup v Rimavskej Sobote (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)
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TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA - Skupina Winkelmann v stredu slávnostne otvorila svoj nový závod v Rimavskej Sobote, ktorý bude spadať pod divíziu reflexGroup. Nemecký investor bude na Gemeri vyrábať zásobníky na teplú vodu, kapacita závodu predstavuje 300.000 výrobkov ročne. Investícia za približne 128 miliónov eur má postupne priniesť vznik 450 pracovných miest, aktuálne už vo fabrike zamestnávajú viac ako 180 ľudí. Počas slávnostného otvorenia závodu to uviedli predstavitelia skupiny Winkelmann.

Nový závod v Rimavskej Sobote sa rozprestiera na ploche približne 49.000 štvorcových metrov. Firma bude na Gemeri vyrábať zásobníky teplej vody a akumulačné nádrže, ktoré patria medzi kľúčové komponenty tepelných čerpadiel a moderných energetických úsporných systémov. Výrobky plánujú exportovať najmä do európskych krajín.

Závod Winkelmann Group a jeho divízie reflexGroup v Rimavskej Sobote
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Závod Winkelmann Group a jeho divízie reflexGroup v Rimavskej Sobote  (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

„Ak sa pozriete na energetickú transformáciu, ktorou Európa musí prejsť, nezaobíde sa bez tepelných čerpadiel. A keď sa pozriete na množstvo potrebných tepelných čerpadiel a zásobníkov, dopyt prevyšuje kapacitu, ktorú máme v súčasnosti k dispozícii. A práve preto sme si povedali, že musíme investovať do nového závodu, aby sme dokázali uspokojiť dopyt, ktorý je dnes poháňaný energetickou transformáciou naprieč Európou,“ uviedol generálny riaditeľ Winkelmann Group Christian Knechtel.

Zásobníky na ohrev vody počas otvorenia výrobného závodu Winkelmann Group a jeho divízie reflexGroup v Rimavskej Sobote
Zobraziť galériu (6)
Zásobníky na ohrev vody počas otvorenia výrobného závodu Winkelmann Group a jeho divízie reflexGroup v Rimavskej Sobote  (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Nemecký investor má do Rimavskej Soboty priniesť širokú ponuku pracovných miest vrátane pozícií s vysokou pridanou hodnotou. „Obsadzujeme rôzne pozície, v podstate dá sa povedať pre každého. Principiálne potrebujeme zváračov, operátorov výroby, ale aj kvalitárov, nastavovačov, potrebujeme logistov,“ uviedol riaditeľ rimavskosobotského závodu Peter Daniel. Ako doplnil, aktuálne zamestnávajú vyše 180 ľudí, v najbližších rokoch ich má byť celkovo 450.

Generálny riaditeľ Heinrich Winkelmann
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Generálny riaditeľ Heinrich Winkelmann  (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Na slávnostnom otvorení závodu sa zúčastnil aj premiér Robert Fico (Smer-SD), v príhovore poznamenal, že Slovensko je z pohľadu podielu priemyslu na HDP najpriemyselnejšou krajinou v Európskej únii. Pripomenul tiež, že Slovensko a Nemecko sú významne ekonomicky prepojené a poďakoval nemeckým spoločnostiam za vysokú kultúru, kvalitné pracovné podmienky či vysoké technologické riešenia a pridanú hodnotu výroby, ktoré prinášajú. Predseda vlády tiež ocenil rozhodnutie skupiny Winkelmann umiestniť svoju výrobu práve na Gemeri. „Toto nie je región, kde by mali ľudia na ružiach ustlané. Ďakujem za to, že ste nešli do tradičných priemyselných centier Slovenskej republiky, kde je všetko rozvinuté, ale máte záujem takúto oblasť tu v Rimavskej Sobote vytvárať,“ povedal Fico.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) skonštatovala, že investícia nemeckého investora je mimoriadne dôležitá pre rimavskosobotský región, kde nezamestnanosť prevyšuje 12 percent. Pripomenula tiež, že celý projekt v začiatkoch čelil výrazným časovým sklzom. „Zo šiestich míľnikov bolo päť vo výraznom omeškaní. Pán Winkelmann sa skutočne rozhodoval, či zostane na Slovensku a bude pokračovať v tejto investícii, alebo sa vzdá tohto investičného projektu a bude investovať v niektorej inej krajine Európskej únie. Z pozície ministerstva sme mu zagarantovali, že spravíme absolútne všetko, čo je v našich silách,“ povedala Saková. Doplnila tiež, že štát do výstavby priemyselného parku v Rimavskej Sobote investoval 30 miliónov eur a komunikuje s ďalšími firmami, ktoré by tu mali záujem umiestniť svoju výrobu.

Závod Winkelmann Group a jeho divízie reflexGroup v Rimavskej Sobote
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Závod Winkelmann Group a jeho divízie reflexGroup v Rimavskej Sobote  (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Nového investora a zamestnávateľa v Rimavskej Sobote víta miestna i regionálna samospráva, podľa primátora mesta Jozefa Šimka je spustenie výroby významným dňom pre celý Gemer. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zas vníma príležitosť pre mladých, ktorí môžu priamo v regióne získať kvalifikované pracovné miesto v etablovanej spoločnosti.

„Vytvárame špeciálne odbory v rámci našej strednej odbornej školy v Hnúšti, ktoré sú zamerané na technológie. Už dnes máme 14 študentov, ktorí študujú priamo aj v týchto priestoroch. A zároveň budúci rok bude postavené nové tréningové centrum, ide o program, ktorý je vyslovene na mieru spoločnosti Winkelmann,“ poznamenal predseda BBSK Ondrej Lunter.

Závod Winkelmann Group a jeho divízie reflexGroup v Rimavskej Sobote
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Závod Winkelmann Group a jeho divízie reflexGroup v Rimavskej Sobote  (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Skupina Winkelmann so svojimi štyrmi divíziami pôsobí v Nemecku, Poľsku, Taliansku, Turecku, Číne a USA, závod v Rimavskej Sobote sa zaradí medzi najdôležitejšie výrobné lokality skupiny v Európe. Rodinná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1898, po celom svete zamestnáva vyše 3600 ľudí.

Viac o téme: Rimavská SobotaOtvorenieWinkelmann
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