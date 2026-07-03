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Dráma v obľúbenej dovolenkovej oblasti: Požiar zachvátil kemping, evakuovali 3000 ľudí

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Noah Berger)
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TASR

PARÍŽ - Takmer 3000 ľudí museli vo štvrtok evakuovať pre lesné požiare v južnom Francúzsku. Jeden z požiarov vypukol v kempingu pri meste Sainte-Marie-la-Mer a rozšíril sa do susedného Canet-en-Roussillon. Zasahuje tam 200 hasičov a štyri vrtuľníky, pričom plamene v táborisku zničili desiatky mobilných domov a rozšírili sa do neďalekého prístavu. Píše o tom agentúra AFP.

Dvaja hasiči utrpeli ľahké zranenia, uviedol prefekt departementu Pyrénées-Orientales Pierre Regnault de La Mothe s tým, že mobizujú aj rozsiahlu sieť dobrovoľníkov. Najväčší požiar zaznamenali v neďalekých departementoch Aude a Hérault, kde bolo podľa miestnych úradov nasadených až 800 hasičov a 150 vozidiel. Plamene tam zachvátili plochu 900 hektárov. Ďalšie požiare hlásili aj z oblasti pri meste Marseille.

Francúzsky premiér Sébastien Lecornu uviedol, že od začiatku letnej sezóny vypuklo takmer 7000 požiarov, ktoré spálili už približne 8700 hektárov. Minister vnútra Laurent Nuñez oznámil, že od stredy bolo do boja s lesnými požiarmi povolaných 1200 hasičov. „Poveternostné podmienky sú naďalej mimoriadne nepriaznivé,“ napísal na sieti X. Meteorológovia upozorňujú, že hasenie komplikuje silný vietor, ktorý v nárazoch dosahuje rýchlosť 70 kilometrov za hodinu.

Francúzsko koncom júna zasiahla rekordná vlna horúčav, pričom na viacerých miestach teplota prekonala hranicu 40 stupňov Celzia. Meteorologická služba Meteo-France uviedla, že krajinu budúci týždeň zasiahne ďalšie obdobie zvýšených teplôt, hoci sa neočakáva, že budú také extrémne ako v júni. „Musíme si uvedomiť, že (požiare) sa vyskytujú približne o 15 dní až tri týždne skôr, ako je obvyklé,“ povedal premiér na krízovom zasadnutí v Marseille. Podľa neho k tomu prispieva zmena klímy. Niektorí francúzski politici kritizovali vládu za nedostatočné opatrenia počas vlny horúčav. Strana Zelených preto vo štvrtok podala návrh na vyslovenie nedôvery vláde.

Viac o téme: FrancúzskoLesné požiareEvakuácia
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