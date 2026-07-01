EPPO v akcii: Razie po EÚ pre podozrenia zo zneužitia eurofondov

BRUSEL - Európska prokuratúra (EPPO) v utorok uviedla, že podnikla prehliadky domov a kancelárií vo Francúzsku a v ďalších krajinách pre obvinenia z údajného zneužívania prostriedkov EÚ už zaniknutou euroskeptickou frakciou v Európskom parlamente. Informuje o tom agentúra AFP.
EPPO oznámilo, že „uskutočnilo vyšetrovacie úkony vo Francúzsku a ďalších európskych krajinách v rámci prípadu používania eurofondov bývalou frakciou (Identita a demokracia - ID) v Europarlamente medzi rokmi 2019 a 2024“. Prokuratúra tak potvrdila správu francúzskeho denníka Le Monde, podľa ktorej sa konali razie vo Francúzsku, Španielsku, Taliansku a v Belgicku v rámci vyšetrovania zneužitia financií zo strany ID.
Euroskeptické strany v centre
V skupine pôsobili poslanci europarlamentu z viacerých euroskeptických strán vrátane francúzskeho Národného združenia (RN), talianskej Ligy a Alternatívy pre Nemecko (AfD), píše AFP. ID bola formálne rozpustená po voľbách v roku 2024 a nahradili ju Patrioti pre Európu. Predseda RN Jordan Bardella, ktorý stojí na čele skupiny Patrioti, už minulý rok uviedol, že vyšetrovanie predstavuje „novú operáciu obťažovania z Európskeho parlamentu“. „Od skorého rána prebiehali prehliadky v kanceláriách a súkromných domoch poskytovateľov komunikačných služieb, ktorí s nami spolupracovali,“ uviedol Bardella na platforme X.
Prokurátori EÚ oznámili oficiálny začiatok vyšetrovania vlani v júli po tom, čo médiá citovali správu parlamentu, že je skupina ID podozrivá z neoprávneného použitia 4,3 milióna eur v rokoch 2019 až 2024.