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Riešenie horúčav má politickú dohru: Francúzska vláda môže čeliť hlasovaniu o nedôvere

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Christophe Ena)
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TASR

PARÍŽ - Francúzska Strana zelených v utorok oznámila, že predloží návrh na vyslovenie nedôvery menšinovej vláde premiéra Sébastiena Lecornua za to, ako postupovala pri minulotýždňovej rekordnej vlne horúčav. Návrh bez podpory ďalších opozičných strán zrejme neprejde, píše správa magazínu Politico.

Premiér a jeho kabinet čelili intenzívnej kritike za údajnú nepripravenosť na extrémne horúčavy, pri ktorých pevninské Francúzsko zaznamenalo tri dni po sebe najvyššiu priemernú dennú teplotu v histórii. Teploty v mnohých častiach Francúzska presahovali 40 stupňov Celzia. Prieskum uskutočnený agentúrou Elabe v pondelok a utorok, teda počas dvoch z najhorúcejších dní vlny horúčav, ukázal, že dve tretiny respondentov si myslia, že Lecornuova vláda krízu zvládla zle.

Až 53 percent opýtaných uviedlo, že Francúzsko podľa nich „vôbec nie je pripravené vyrovnať sa s takouto vlnou horúčav“. Francúzske úrady v nedeľu zverejnili predbežné údaje, ktoré odhadujú približne o 1000 úmrtí viac počas vlny horúčav v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová uviedla, že na určenie presného počtu úmrtí bude potreba viac času.

Líderka Zelených v Národnom zhromaždení Cyrielle Chatelainová v utorok uviedla, že Lecornuova vláda nesie časť zodpovednosti za ich úmrtia. „Tieto úmrtia sú na vašom svedomí,“ vyhlásila. Zväčša pokojný Lecornu zareagoval na slová Chatelainovej prudko. O Zelených povedal, že „si strieľajú do nohy tým, že sa snažia vytvoriť čisto politickú kontroverziu“. Neskôr Lecornuova kancelária obvinila líderku Zelených zo zneužívania úmrtí na nabratie politických bodov.

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