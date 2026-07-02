Panama chce stavať novú väznicu: Vodcovia gangov v nej budú v úplnej izolácii

PANAMA - Panamský prezident José Raúl Mulino nariadil výstavbu väznice s maximálnym stupňom stráženia pre vodcov gangov. Reagoval tým na úteky väzňov a nárast násilia v celej krajine, informovala v stredu agentúra AFP.
Latinská Amerika kopíruje Bukeleho model
Pripomenula, že viaceré štáty Latinskej Ameriky sa snažia napodobniť väzenský model salvádorského prezidenta Nayiba Bukeleho, ktorý vedie celoštátnu kampaň proti pouličným gangom – od roku 2022 bolo v jej rámci uväznených približne 92.000 ľudí.
Mulino sa síce o tejto operácii nezmienil, ale avizoval, že sprísni väzenské pravidlá, aby z väzenia nebolo možné riadiť gangy, ktoré podľa neho stoja za obchodovaním s drogami a väčšinou vrážd v Paname. Malo by ísť o úplnú izoláciu týchto vodcov, dodal bez ďalších detailov.
Vražda dievčaťa a útek väzňov
Tieto opatrenia oznámil po vlne pobúrenia vyvolanej vraždou 10-ročného dievčaťa pri útoku na jej otca a po úteku takmer 200 väzňov z väznice La Joyita pri Panama City. Väčšinu z nich sa už podarilo zadržať. „Radšej budem čeliť obvineniam za preplnené väznice, ak to znamená, že gangstri nebudú ďalej vydierať, zabíjať, okrádať a šíriť drogy po uliciach našej krajiny,“ povedal prezident.
Tvrdé väzenia a kritika právnikov
Podľa vzoru salvádorského zariadenia CECOT (Centrum pre zadržiavanie terorizmu), ktoré je známe mimoriadne prísnym režimom, teraz stavajú podobné väznice aj Ekvádor a Kostarika. Organizácie na ochranu ľudských práv však upozorňujú na rozsiahle porušovanie práv vrátane mučenia a sexuálneho násilia. „Väzni už nebudú hosťami vo väzniciach, ktoré pripomínajú skôr letoviská,“ vyhlásil v súvislosti s tým Mulino. „Podporujem ľudské práva, ale vždy majú prednosť práva obetí,“ dodal.
Tento rok v Paname evidujú šesť vrážd na 100.000 obyvateľov, v susednom Hondurase je to 24 vrážd na 100.000 obyvateľov. Hoci obávané gangy Barrio 18 a MS-13 nie sú v Paname etablované tak ako v Hondurase či Guatemale, pôsobí tam viac ako 150 kriminálnych skupín, a to najmä v provincii Colón a v hlavnom meste Panama. V Paname je v asi 20 väzniciach s kapacitou 14.700 osôb väznených približne 24.000 väzňov, doplnila AFP.