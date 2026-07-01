POHROMA na Slovensku: Silné búrky odstavili elektrinu a cesty! V Prešove vyhlásili MIMORIADNÚ situáciu

TRNAVA - Búrky sprevádzané silným vetrom komplikujú v stredu podvečer dopravu na západe Slovenska. Pribúdajú dopravné nehody, na niektorých cestách sú popadané stromy a konáre. Ľudia hlásia vo viacerých lokalitách aj výpadky elektriny.
Intenzívna búrka zasiahla aj Bratislavu. Je sprevádzaná intenzívnym dažďom a silným vetrom. Množstvo vody na cestách komplikuje dopravu. Búrky zasiahli aj ďalšie časti Slovenska. Na severe a východe Slovenska boli sprevádzané aj krúpami a silným vetrom, ktorý lámal konáre a vyvracal stromy.
Silná búrka sa prehnala tiež mestom Sereď v okrese Galanta. Výpadky elektriny v tejto lokalite zasiahli podľa dostupných údajov stovky odberných miest. Obyvatelia mesta hlásia na uliciach viacero popadaných stromov. Výpadky elektriny evidujú napríklad aj niektoré odberné miesta v Piešťanoch.
Na spadnutý strom upozorňujú vodiči na ceste za Sokolovcami (okres Piešťany) smerom na Svrbice. Neprejazdný je podľa vodičov aj úsek cesty na Havrane. Ďalšie nehody eviduje polícia na rýchlostnej ceste R1 pri Seredi. Železničná spoločnosť Slovensko informovala o prerušení vlakovej dopravy v úseku Vrbovce - Myjava i v úseku Gáň - Trnava.
Intenzívna búrka zanechala vyvrátené stromy aj rozvodnené rieky
Utorková (30. 6.) a stredajšia intenzívna búrka zanechala v Ružomberku vyvrátené stromy, popadané konáre či lístie, rozvodnené rieky, neodtekajúce kanálové vpuste, neporiadok na cestách i chodníkoch. Ako informovali zo samosprávy, v teréne sú Komunálne služby mesta Ružomberok, ktoré postupne prechádzajú všetky problematické miesta a odstraňujú následky prívalového dažďa.
Na ulici Do Dielca tiekla voda z hory a lúk na miestnu komunikáciu. Mestskí policajti zistili, že voda vyteká aj z kanálov. „Kontaktovali sme hasičov i pohotovostnú službu vodárenskej spoločnosti. Po dohode s hasičmi sme prezreli aj okolité lokality,“ dodala Mestská polícia Ružomberok.
Zamestnanci komunálnych služieb zasahovali tiež počas utorka, kedy poobedná silná búrka spôsobila viacero problémov. Polámala konáre, zo škár v dlažbe vyplavila materiál, povyvracala a polámala niekoľko stromov na Cyklokorytničke, na ulici Makovického, na Ceste na Vlkolínec a ďalších. „Na uliciach Pod Dielcom z pripravovanej IBV vyplavilo množstvo kameniva na vozovku a čiastočne upchalo kanalizáciu,“ dodali.
V Prešove vyhlásili pre búrku mimoriadnu situáciu
V Prešove vyhlásili pre intenzívnu búrku, ktorá zasiahla mesto v stredu podvečer, mimoriadnu situáciu. Potvrdil to hovorca mesta Prešov Michal Hudák. Búrka spôsobila viaceré škody, hasiči aktuálne odstraňujú jej následky.
Ako uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, v teréne sú všetci hasiči. Obyvatelia mesta na sociálnej sieti zverejnili fotografie popadaných stromov, konárov, poškodených vozidiel, nánosov blata ako aj krúpy. Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja zverejnila fotografie polámaných stromov a spadnutej sochy. Poprosila dobrovoľníkov, aby vo štvrtok (2. 7.) prišli pomôcť s odstraňovaním následkov smršte.
Po dňoch extrémnych horúčav sa na viacerých miestach Slovenska vyskytli v stredu búrky. Niekde aj intenzívne, sprevádzané silným dažďom, vetrom a krúpami. Hlásené sú zatopené ulice, polámané konáre i vyvrátené stromy. Počasie komplikuje aj dopravu. Ľudia hlásia vo viacerých lokalitách aj výpadky elektriny.