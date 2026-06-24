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Organizácia amerických štátov vyzýva na prepustenie politických väzňov: Tlak v regióne rastie

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

PANAMA - Organizácia amerických štátov (OAŠ) v utorok vyzvala na prepustenie politických väzňov v Nikarague, Venezuele a na Kube. Ponúkla tiež možnosť monitorovať budúce voľby v týchto krajinách, píše o tom agentúra AFP.

Generálny sekretariát OAŠ „naliehavo vyzýva na bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb zadržiavaných z politických dôvodov“ v týchto troch krajinách, uvádza sa vo vyhlásení vydanom počas Valného zhromaždenia OAŠ v Paname.

„Pokračujúce zadržiavanie osôb z politických dôvodov je nezlučiteľné so zásadami a záväzkami medziamerického systému,“ uviedla 32-členná OAŠ. Zdôraznila „potrebu obnoviť demokraciu“ v týchto troch krajinách a ponúkla monitorovanie priebehu volieb.

Kuba v marci na základe dohody s Vatikánom oznámila, že ako gesto „dobrej vôle“ prepustí 51 politických väzňov. Nesledujúci mesiac tamojšia komunistická vláda oznámila omilostenie ďalších približne 2000 ľudí. Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová zas spustila proces prepúšťania politických väzňov krátko po svojom nástupe do úradu.

Viac o téme: PrepustenieKubaVenezuelaNikaraguaPolitickí väzniOrganizácia amerických štátov
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