Dušan Cinkota ukázal syna: Podobajú sa ako vajce vajcu!

BRATISLAVA - Po turbulentných rokoch si Dušan Cinkota naplno užíva rodinný život. Na sociálnej sieti sa pochválil novou fotografiou so synom Olegom a fanúšikovia si okamžite všimli jednu vec – otec a syn akoby si z oka vypadli.
Aj napriek tomu, že Dušan Cinkota si vo svojom živote prešiel náročnými obdobiami, po jeho boku vždy stála manželka Zuzana. Práve ona mu bola oporou v časoch, keď čelil osobným aj životným skúškam. Dvojica dnes spoločne vychováva syna Olega, ktorý sa im narodil po hercovom prepustení z väzenia. Rodina si v súčasnosti naplno užíva spoločné chvíle a leto trávia najmä oddychom a časom v prírode.
Pred niekoľkými dňami sa Cinkota pochválil fanúšikom rodinnou fotografiou z výletu. „Víkend sa môže začať. Po rokoch na vodu,“ napísal vtedy ku záberu, ktorý zachytával pohodovú atmosféru počas voľných dní. Ani počas uplynulého víkendu nevynechal zdieľanie ďalšieho rodinného momentu. Na sociálnej sieti zverejnil fotografiu so synom Olegom, ktorá okamžite upútala pozornosť fanúšikov. Tí sa zhodujú, že podobnosť medzi otcom a synom je neprehliadnuteľná – ich spoločný záber len potvrdzuje, že sa podobajú ako vajce vajcu.
Dušan Cinkota patril v minulosti medzi špičky v herectve a dabingu. Jeho hlas si diváci dodnes spájajú s hollywoodskymi hviezdami, akými sú Tom Hanks či Matthew Perry, ktorého daboval napríklad v populárnom seriáli Priatelia. Jeho kariéra bola dlhé roky na vrchole, no úspech neskôr vystriedal pád. Po odsúdení za prechovávanie drog strávil za mrežami šesť rokov, čo výrazne poznačilo jeho profesionálny aj súkromný život. Po návrate na slobodu sa však nevzdal a postupne sa mu podarilo získať späť miesto v umeleckej brandži. Dnes opäť patrí medzi obsadzovaných hercov a diváci ho môžu pravidelne vídať v úspešnom seriáli Sľub.
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