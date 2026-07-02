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Dráma v oblakoch: Kapitán dostal kŕče, lietadlo prestal ovládať! Desivé slová pasažierov

Stroj bezpečne pristál v Bostone.
Stroj bezpečne pristál v Bostone. (Zdroj: X)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BOSTON - Na palube lietadla spoločnosti Air Canada sa odohrali dramatické chvíle po tom, čo kapitána počas letu postihol záchvat kŕčov. Riadenie stroja prevzal prvý dôstojník, ktorému sa podarilo bezpečne pristáť na letisku v Bostone. Na palube bolo 61 cestujúcich a členovia posádky.

K incidentu došlo minulý týždeň počas letu z amerického Newarku do kanadského Halifaxu. Dvojmotorové turbovrtuľové lietadlo De Havilland Q400 muselo zmeniť trasu po tom, ako kapitán náhle stratil schopnosť bezpečne riadiť stroj.

Kapitán stratil kontrolu, zasahovala posádka aj cestujúci

Počas zdravotných problémov začalo lietadlo podľa svedkov vykazovať neobvyklé pohyby. Riadenie okamžite prevzal prvý dôstojník, zatiaľ čo palubný personál sa snažil dostať kapitána z kokpitu.

Letušky ho vytiahli do uličky, kde im s jeho spacifikovaním pomohlo niekoľko cestujúcich. Podľa očitých svedkov bol dezorientovaný, kričal, prudko trhal rukami aj nohami a kopal do sedadiel.

K situácii prispela aj zdravotná sestra, ktorá cestovala ako pasažierka a prihlásila sa po výzve posádky, či sa na palube nachádza zdravotník.

Cestujúci opísali desivé chvíle

Jeden z pasažierov Rodney McDonald pre televíziu ABC News uviedol, že už pri prudkej zmene smeru letu tušil, že nejde o bežné turbulencie. "Bolo to naozaj desivé. Sedel som v prvom rade, zatiaľ čo moja rodina bola vzadu. Keď som zistil, že kapitán nad sebou úplne stratil kontrolu, išiel som za nimi,“ opísal.

Podľa jeho slov lietadlo opakovane prudko menilo smer letu. „Neboli to turbulencie. Mal som pocit, akoby pilot prestal lietadlo ovládať,“ povedal.

Deti sa počas letu modlili

McDonald dodal, že napätá situácia trvala približne 40 minút. „V hlave vám víria všelijaké myšlienky. Moji chlapci sa začali modliť,“ opísal dramatické okamihy.

Lietadlo bezpečne pristálo, prípad vyšetrujú

Napriek mimoriadnej situácii sa prvému dôstojníkovi podarilo lietadlo bezpečne priviesť na bostonské medzinárodné letisko, kde už čakala záchranná služba.

Server AirLive informoval, že kapitán bol pri vedomí, keď ho zdravotníci vynášali z lietadla.

Spoločnosť Air Canada následne ocenila profesionálny zásah posádky aj pomoc cestujúcich. Zdôraznila, že počas incidentu boli dodržané všetky bezpečnostné postupy a okrem kapitána neutrpel zranenia nikto ďalší.

Okolnosti mimoriadnej udalosti teraz vyšetrujú príslušné úrady civilného letectva.

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