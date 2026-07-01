Hrozba prívalových povodní na Slovensku: Meteorológovia vydali výstrahy pre TIETO okresy

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BRATISLAVA - V okresoch Žilina, Dolný Kubín, Námestovo, Považská Bystrica a Prievidza hrozia v stredu popoludní prívalové povodne. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal aj hydrologické výstrahy.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ priblížili odborníci.
(Zdroj: SHMÚ.sk)