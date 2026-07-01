Rusko zatvorilo železničné priechody s Fínskom a Pobaltím: Dôvod tohto kroku nateraz taja

MOSKVA - Ruská vláda rozhodla s účinnosťou od 1. júla o dočasnom pozastavení pohybu osôb, dopravných prostriedkov, tovaru a nákladu cez železničné hraničné priechody s Fínskom, Estónskom a Lotyšskom. Informuje o tom denník The Moscow Times a ruského oficiálneho portálu zverejnených právnych aktov.
Päť z uzavretých kontrolných stanovíšť sa nachádza na fínskych hraniciach, zatiaľ čo Estónsko Lotyšsko majú po jednom zatvorenom priechode. Vláda v rozhodnutí z 30. júna nezverejnila dôvody uzávierok ani to, kedy by sa železničné priechody mohli znovu otvoriť. Do Estónska tým zostane otvorený nákladný a osobný priechod Ivangorod a v Lotyšsku priechod Sebež.
Fínsko v súčasnosti nemá žiadne železničné spojenie s Ruskom, cez ktoré sa doteraz vyvážali priemyselné hnojivá. Helsinki v decembri 2023 na neurčito zatvorili hraničné priechody s Ruskom pre vozidlá a chodcov po radikálnom zvýšení prílevu žiadateľov o azyl. Fínske úrady to považovali za súčasť „hybridných útokov“ Kremľa a odvetu za vstup Fínska do NATO v apríli 2023.