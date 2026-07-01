Na Devíne sa uskutočnia štátne Cyrilo-metodské oslavy: Vláda prezradila, KOĽKO budú stáť!

BRATISLAVA - Hrad Devín bude 5. júla dejiskom štátnych Cyrilo-metodských osláv s účasťou najvyšších ústavných predstaviteľov Slovenska. Pôjde o oficiálne štátne podujatie bez sprievodného programu pre verejnosť. Tá bude môcť sledovať prenos na STVR. Informuje o tom Úrad vlády SR s tým, že celkové náklady sú na úrovni 251 630 eur bez DPH.
Celonárodné oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda sa tento rok uskutočnia 5. júla na hrade Devín ako oficiálne štátne podujatie bez sprievodného programu pre verejnosť. "Na slávnostnom programe sa zúčastnia najvyšší ústavní a štátni predstavitelia SR, ako aj ďalší pozvaní hostia. Súčasťou programu budú ich príhovory, ktoré doplní kultúrny program," informuje Úrad vlády (ÚV) SR. Verejnosť a médiá budú mať možnosť sledovať celý galavečer v priamom prenose na STVR v nedeľu 5. júla od 21.00 h a na oficiálnych sociálnych sieťach Úradu vlády SR.
Vláda tvrdí, že oslavy vyjdu na približne štvrť milióna eur
"Celkové náklady na realizovanie podujatia „Cyrilo-metodské oslavy na hrade Devíne 2026“ uhradené externým dodávateľom sú na úrovni 251 630 eur bez DPH," približuje ďalej Úrad vlády SR s tým, že všetky náklady a zmluvy súvisiace s prípravou a realizáciou podujatia sú priebežne zverejňované v súlade s platnou legislatívou.
"Technické zabezpečenie podujatia prebehlo formou riadneho verejného obstarávania cez IS EVO. Víťazom sa stala spoločnosť LIFEPARK s. r. o. so sumou 195 930,00 eur bez DPH," opisuje ÚV SR a dodáva, že zákazka pokrýva komplexné materiálno-technické vybavenie vrátane pódia, hľadiska, osvetlenia, LED obrazoviek a celej infraštruktúry podujatia.
Ako ďalej uviedol, prenájom hradu Devín a priamy televízny prenos sú zo zákona vyňaté, keďže ide o vnútroštátne objednávky medzi štátnymi inštitúciami. „Umelecké služby sa pre ich výhradne autorský charakter objednávali priamo u nositeľov práv v zmysle Autorského zákona,“ poznamenal úrad. Bezpečnosť a logistika podujatia sú podľa jeho slov plne zabezpečené v úzkej súčinnosti s Ministerstvom vnútra SR, Policajným zborom, Hasičským a záchranným zborom a záchrannou zdravotnou službou.
Kritika SaS, podáva podnet na NKÚ
Opozičná SaS podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ), aby pri organizácii osláv preveril hospodárenie s verejnými financiami. Informoval o tom hovorca strany Ondrej Šprlák. Podľa informácií SaS majú oslavy stáť viac ako 320-tisíc eur, pričom účasť verejnosti má byť výrazne obmedzená. "To nie je úcta k histórii ani národná hrdosť. To je papalášizmus v priamom prenose," vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling.
SaS preto žiada NKÚ o preverenie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a zákonnosti použitia verejných financií pri organizácii podujatia. Strana žiada kontrolu celkovej výšky použitých prostriedkov, zdrojov financovania, spôsobu výberu dodávateľov, dodržania pravidiel verejného obstarávania, oprávnenosti jednotlivých výdavkov, ako aj preverenie zmlúv, objednávok a faktúr súvisiacich s organizáciou osláv. "NKÚ musí preveriť, či boli tieto prostriedky použité transparentne, hospodárne a v súlade so zákonom. V prípade, že kontrola zistí nedostatky alebo porušenie právnych predpisov, žiadame o prijatie opatrení v rozsahu pôsobnosti NKÚ SR a postúpenie zistení príslušným orgánom," doplnil Gröhling.
Úrad vlády SR je podľa vlastných slov pripravený kedykoľvek poskytnúť Najvyššiemu kontrolnému úradu SR plnú súčinnosť a kompletnú dokumentáciu, ktorá potvrdí hospodárnosť a zákonnosť celého projektu.