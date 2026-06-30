Českom otriasa smrť bývalého elitného kriminalistu a šéfa mordparty: Trpký koniec v zbore, súd a SAMOVRAŽDA?!

KARLOVE VARY - Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (GIBS) preveruje okolnosti úmrtia karlovarského kriminalistu Rudolfa Flašku, ktorý dnes podľa viacerých spravodajských serverov spáchal samovraždu. Niekdajšieho šéfa tamojšej "mordparty" v hodnosti plukovníka pred dvoma týždňami potrestal súd za to, že tento rok v marci šoféroval opitý. Podieľal sa na vyšetrovaní radu závažných činov v kraji.
"Môžem potvrdiť, že prípad sme si prevzali a ďalej sa ním zaoberáme," uviedol serveru Novinky.cz hovorca GIBS Jakub Augusta. "Podrobnejšie informácie nebudeme poskytovať," dodal.
Za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky sudkyňa uložila Flaškovi pokutu 60.000 korún, na rok prišiel o vodičský preukaz. Policajt sa snažil o podmienečné zastavenie svojho trestného stíhania. Uviedol, že zle odhadol svoj zdravotný a psychický stav, píšu Novinky. Alkoholom sa vraj necítil byť ovplyvnený natoľko, aby nemohol sadnúť do auta. Kolegovia mu po príchode do práce namerali v dychu 1,4 promile.
Po incidente skončil mimo služby
Po incidente skončil Flaška mimo služby. Požiadal o prepustenie z radov polície po viac ako 20 rokoch služby. Vedenie mu vyhovelo, ale pozastavilo mu vyplatenie odchodného a výsluhy do doby rozhodnutia súdu. Ak by rozsudok v tejto podobe nadobudol právoplatnosť, nemal by Flaška podľa Noviniek na finančné náhrady nárok.
Flaška pôsobil v polícii od roku 2002
Flaška pôsobil v polícii od roku 2002, najskôr na Sokolovsku. Zaoberal sa drogovou, násilnou i mravnostnou trestnou činnosťou. Postupne sa vypracoval na vyššie policajné pozície na úrovni Karlovarského kraja, kde už riešil aj tie najzávažnejšie zločiny – od znásilnenia po vraždy, napísalo Aktuálne. Na začiatku roka 2015 povýšil na plukovníka a stal sa šéfom odboru všeobecnej kriminality, kde pôsobil až do tohtoročného marca. Spolupracoval na výstavách, písal články, prednášal na akademickej pôde a bol hosťom rôznych publicistických relácií.