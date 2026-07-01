Eizenkot štartuje kampaň: Bývalý šéf izraelskej armády chce nahradiť Netanjahua

JERUZALEM - Gadi Eizenkot, bývalý veliteľ izraelských ozbrojených síl a predseda opozičnej strany Jašar, v utorok odštartoval predvolebnú kampaň. Podľa vlastných slov chce nahradiť premiéra Benjamina Netanjahua a „otvoriť novú kapitolu v dejinách Izraela“. Informuje o tom agentúra AFP.
Eizenkot chce zmenu vlády
„V záujme budúcnosti Izraela musíme zaistiť, aby budúci október vláda ‚7. októbra‘ ukončila svoju úlohu v dejinách,“ povedal s odkazom na útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael z roku 2023, ku ktorému došlo za Netanjahuovej vlády. „Otvoríme novú kapitolu v dejinách Izraela, oveľa lepšiu kapitolu, pretože Izrael musí zvíťaziť a aj zvíťazí,“ deklaroval.
Eizenkot (66) je potomok marockých židov, ktorí emigrovali do Izraela. Veliteľom generálneho štábu bol medzi rokmi 2015 až 2019. Je ostrým kritikom premiéra Netanjahua, ktorému vyčíta najmä postup počas vojny v Pásme Gazy.
Vzostup novej strany
Do politiky vstúpil v roku 2022, keď bol zvolený do parlamentu (Knesetu) na kandidátke strany Národná jednota bývalého ministra obrany Bennyho Ganca. V roku 2023 založil vlastnú stranu a jeho popularita výrazne vzrástla počas vojny v Gaze, kde počas bojov zahynul jeho syn Gal a dvaja synovci. Podľa nedávneho prieskumu pre televíziu Kešet 12 by mohla strana Jašar získať 22 mandátov v 120-člennom Knesete, iba o dva mandáty menej ako vedúci Likud premiéra Netanjahua.
„Verím, že Izrael potrebuje čestné a dôstojné sionistické vedenie, politický domov pre občanov, ktorí snívajú o inom Izraeli a chcú zanechať svojim deťom a vnúčatám silnú a bezpečnú krajinu,“ vyhlásil Eizenkot v utorok na prvom zhromaždení. „Nahradíme vedenie bez vízie a stratégie, ktoré vedie krajinu k strate smerovania,“ povedal.