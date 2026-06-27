Mier na Blízkom východe v ohrození: Vodca Hizballáhu odmietol dohodu s Izraelom a hrozí ďalšou vojnou

BEJRÚT - Vodca libanonského militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim odmietol rámcovú dohodu medzi Libanonom a Izraelom podpísanú v piatok vo Washingtone. V sobotňajšom vyhlásení ju označil za neplatnú a za kapituláciu pred Izraelom a uviedol, že ako základ pre ukončenie konfliktu medzi Izraelom a Hizballáhom by malo slúžiť memorandum o porozumení medzi Iránom a USA, informovala agentúra Reuters.
Rámec dohody, ktorej cieľom je „trvalý mier a bezpečnosť“ medzi Libanonom a Izraelom, počíta s postupným stiahnutím izraelských vojakov z niektorých častí južného Libanonu, a to súbežne s nasadením libanonskej armády. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že izraelské ozbrojené sily zostanú v tzv. nárazníkovej zóne v južnom Libanone aj v rámci piatkovej dohody. Uviedol, že obe krajiny sa dohodli na dvoch oblastiach v blízkosti tzv. žltej línie, kde sa ako súčasť pilotného projektu uskutoční odzbrojenie Hizballáhu a odovzdanie kontroly libanonskej armáde.
Šéf Hizballáhu v reakcii obvinil libanonskú vládu z jednostranných ústupkov a podkopávania suverenity krajiny. Kritizoval tiež, že stiahnutie izraelskej armády je podmienené odzbrojením Hizballáhu. Tieto ustanovenia dohody podľa neho legitimizujú izraelskú vojenskú prítomnosť v Libanone a prekračujú „všetky červené čiary“. Zároveň vyhlásil, že jeho proiránske hnutie bude pokračovať vo svojom ozbrojenom odpore.
Irán, ktorý minulý týždeň podpísal s USA memorandum o porozumení, trvá na tom, že akákoľvek dohoda o ukončení širšej vojny na Blízkom východe musí zahŕňať aj Libanon. Libanonská vláda sa podľa agentúry AFP opakovane snaží dištancovať od tohto postupu. Hizballáh zatiahol Libanon do vojny na Blízkom východe začiatkom marca, keď v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího pri amerických a izraelských útokoch začal odpaľovať rakety na Izrael.