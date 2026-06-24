MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zažila ďalšiu noc hrôzy: Po ruských útokoch pribúdajú obete

KYJEV - Najnovšie ruské letecké útoky v niekoľkých ukrajinských regiónoch si vyžiadali najmenej päť obetí. V utorok večer o tom informovali regionálni predstavitelia na platforme Telegram, píše o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:08 Putin sa prvýkrát od útokov na Moskvu vyjadril k ukrajinským útokom. „Rád by som povedal niekoľko slov o záležitostiach, ktoré priamo nesúvisia s dnešnými konkrétnymi bodmi programu,“ povedal Putin počas vládnej videokonferencie.
Pri ruských útokoch zahynulo najmenej päť ľudí
Najnovšie ruské letecké útoky v niekoľkých ukrajinských regiónoch si vyžiadali najmenej päť obetí. V utorok večer o tom informovali regionálni predstavitelia na platforme Telegram, píše o tom agentúra DPA.
Pri dronových útokoch v Nikopolskom okrese Dnepropetrovskej oblasti zahynuli traja ľudia a ďalších päť utrpelo zranenia, uviedla miestna prokuratúra. V susednej Záporožskej oblasti si útok kĺzavou bombou vyžiadal život jednej ženy a zranil ďalších dvoch ľudí, oznámil tamojší gubernátor Ivan Fedorov.
V meste Cherson na juhu Ukrajiny zahynul jeden muž pri ruskom delostreleckom ostreľovaní, informoval gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin. Agentúra DPA upozorňuje, že tieto správy nebolo možné bezprostredne overiť.
Sevastopoľ je po ukrajinskom útoku bez elektriny
Sevastopoľ, najväčšie mesto na Ruskom anektovanom ukrajinskom polostrove Krym, je bez elektriny v dôsledku ukrajinského útoku. Uviedol to dnes Moskvou dosadený šéf miestnej správy Michail Razvožajev. Protivzdušná obrana zničila nad Sevastopolom deväť ukrajinských dronov. Zásah však utrpela energetická infraštruktúra, uviedol v noci na dnešok Razvožajev. "Zachovajte pokoj. Panika je to, na čo sa nepriateľ spolieha," napísal Razvožajev na Telegrame s tým, že technici robia všetko pre obnovenie dodávok elektriny.
Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo Krym v roku 2014 po zvrhnutí proruského prezidenta Viktora Janukovyča prozápadnými demonštrantami v Kyjeve, podporilo vtedy aj povstanie separatistov v Donbase na východe Ukrajiny. Vo februári 2022 začalo rozsiahlu vojenskú inváziu do susednej krajiny. Ukrajina sa ruskej armáde bráni, pričom súčasťou bojov sú vzdušné útoky oboch strán.
Podľa AP sa ukrajinské ozbrojené sily snažia strategicky dôležitý polostrov izolovať. Na Krym stále intenzívnejšie útočia ukrajinské drony. Ich cieľom je ropná a plynárenská infraštruktúra alebo mosty spájajúce polostrov s pevninou. Cieľom útokov je zabrániť ruskej armáde v tom, aby Krym využívala ako základňu pre svoje operácie proti Ukrajine. Na polostrove v poslednej dobe panuje nedostatok pohonných hmôt a novo úrady zakázali ich predaj civilistom. Obyvatelia sa musia vysporiadať aj s odstávkami elektrického prúdu.