Radikálny krok radnice v Snine: V meste od utorka úplne rušia MHD! Autobusy nebudú jazdiť celé leto

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Maroš Herc)
SNINA - V Snine sa od utorka končí platnosť zmluvy so spoločnosťou SAD Humenné, ktorá doteraz zabezpečovala mestskú hromadnú dopravu (MHD). Počas leta nebude premávať. Radnica avizuje, že jej prevádzka by sa mala obnoviť od 1. septembra.
Počas mesiacov mimo školského vyučovania je MHD v meste využívaná len minimálne, podľa mesta ide o jednotky prípadov. Aj z tohto dôvodu samospráva pristúpila k hľadaniu nového nastavenia dopravnej obslužnosti v tomto období. „V súčasnosti prebiehajú rokovania o novom spôsobe zabezpečenia dopravy v meste s cieľom zabezpečiť jej spoľahlivé a najmä efektívne fungovanie,“ dodala radnica.