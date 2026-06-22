Vysoké teploty ohrozujú zdravie: Viete, čo robiť pri KOLAPSE?

BRATSLAVA - Človeka, ktorý skolaboval počas horúčavy, treba presunúť mimo slnka, ideálne do najbližšieho tieňa, a uložiť ho do stabilizovanej polohy. Ak je človek pri vedomí, treba ho dať do ľahu s podopretou hlavou, respektíve do polosedu. Uviedla to Mestská polícia (MsP) Bratislava na sociálnej sieti.
„Ochlaďte ho, napríklad potieraním vlažnou vodou či ovievaním. Podávajte mu po malých dávkach (najideálnejšie) vlažnú nesladenú vodu,“ odporúčajú policajti. Ak sa stav postihnutého postupne nezlepšuje, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. „V prípade, že sa niekto vo vašom okolí necíti dobre, ponúknite mu pomoc alebo nás kontaktujte prostredníctvom linky 159. Pri zmätenosti, bezvedomí alebo vážnom zhoršení zdravotného stavu volajte bezodkladne záchrannú zdravotnú službu na čísle 155,“ priblížila MsP.
Teplé počasie dokáže organizmus potrápi
Teplé počasie dokáže podľa policajtov organizmus potrápiť. Najohrozenejší sú seniori, malé deti, chronicky chorí ľudia, ale aj osoby, ktoré pracujú alebo sa pohybujú dlhší čas na priamom slnku. Radia pravidelne dopĺňať tekutiny, nosiť svetlé vzdušné oblečenie, vyhýbať sa zbytočnej fyzickej námahe počas najteplejších hodín dňa a nezabúdať na pokrývku hlavy. „Ak môžete, vyhľadávajte tieň alebo klimatizované priestory,“ podotkli mestskí policajti.
Na západe Slovenska sa treba v piatok popoludní pripraviť na vysoké teploty. Vo viacerých okresoch Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja aj v okrese Myjava platia výstrahy prvého stupňa. Na krajnom severozápade je to až druhý stupeň. Počas víkendu vydali meteorológovia výstrahy druhého stupňa najmä pre západné Slovensko. Teplota môže vystúpiť na 35 stupňov Celzia.