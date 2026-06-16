Maďarský parlament začal rozpravu k opatreniam na rozmrazenie fondov EÚ

BUDAPEŠŤ - Poslanci maďarského Národného zhromaždenia v utorok na mimoriadnom zasadnutí otvorili všeobecnú rozpravu o rozsiahlom legislatívnom balíku, ktorý je kľúčový pre prístup k fondom Európskej únie. Informoval o tom server economx.hu.
Vláda tlačí na kontrolu eurofondov
Vláda argumentuje, že cieľom novely je posilnenie inštitucionálneho systému pre efektívnejšiu kontrolu využívania európskych rozpočtových prostriedkov a splnenie záväzkov vyplývajúcich z plánu obnovy a odolnosti. Na návrh šéfa úradu vlády Bálinta Ruffa schválili prerokovanie balíka v zrýchlenom konaní, proti čomu však hlasovali poslanci opozičného bloku Fidesz-KDNP.
Opozícia blokuje zrýchlené prerokovanie
Premiér Péter Magyar kritizoval poslancov Fideszu a obvinil ich, že odmietnutím zrýchleného konania k balíku, prostredníctvom ktorého sa majú do krajiny vrátiť miliardy forintov z Únie, opäť zradili Maďarsko s cieľom naťahovať čas a znemožniť včasné prijatie potrebnej legislatívy.
Na obvinenia reagoval poslanec Fideszu a bývalý minister zodpovedný za záležitosti EÚ János Bóka, ktorý povedal, že strana Tisza žiadala o zrýchlené konanie iba preto, aby maďarská verejnosť nemala šancu spoznať detaily 110-stranových opatrení. Bóka zdôraznil, že navrhované zmeny zásadne zasahujú do financovania domáceho vysokoškolského vzdelávania aj ústavného inštitucionálneho systému. „Hanbite sa za to,“ poznamenal exminister. Magyar minulý týždeň povedal, že Fidesz nepodporuje protikorupčné opatrenia pripravované vládnou stranou Tisza, ani to, aby Maďarsko získalo zmrazené fondy Európskej únie.
Budapešť 10. júna oficiálne predložila Európskej komisii (EK) svoj revidovaný plán obnovy a odolnosti na čerpanie zmrazených fondov Európskej únie. Podľa servera portfolio.hu maďarská vláda už EK predložila zmeny a doplnenia legislatívy o právnom štáte. Magyar a predsedníčka EK Ursula von der Leyenová 29. mája oznámili, že Maďarsko by mohlo dostať 16,4 miliardy eur z fondov EÚ. Z toho desať miliárd eur by pochádzalo z Mechanizmu obnovy a odolnosti (RRF) a ďalších 6,4 miliardy eur z predtým zmrazených kohéznych fondov.