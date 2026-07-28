Škandál okolo AI bota od Muska! Poslankyňa žaluje xAI za tvorbu jej sexuálnych snímok

LONDÝN - Poslankyňa britskej Labouristickej strany Jess Asatová podala žalobu na spoločnosť xAI miliardára Elona Muska. Od súdu žiada, aby spoločnosti nariadil prijať opatrenia, ktoré zabránia četbotu Grok vytvárať jej sexuálne ladené snímky a videá bez jej súhlasu. V utorok o tom informovala agentúra Reuters.
Asatová uviedla, že zmanipulované zábery vrátane videa, v ktorom ju niekto omračuje a pripravuje na sexuálne napadnutie, sa objavili po jej verejnej kritike na adresu Muska a platformu Grok. Na Najvyššom súde v Londýne preto podala žalobu pre zneužitie súkromných informácií a porušenie zákonov na ochranu osobných údajov. Tvrdí tiež, že spôsob, akým bol Grok navrhnutý a trénovaný, umožnil vytváranie sexuálne ladeného obsahu.
Zo súdnych dokumentov vyplýva, že poslankyňa žiada, aby spoločnosť xAI zaviedla „účinné a trvalé technické opatrenia“, ktoré by zabránili četbotu vytvárať zmanipulované obrázky s jej výzorom. Jej právni zástupcovia uviedli, že výsledok sporu by mohol mať širšie dôsledky pre vývojárov umelej inteligencie (AI).
Reuters pripomenul, že četbot Grok, dostupný na sociálnej sieti X, čelí v niekoľkých krajinách preverovaniu pre vytváranie sexuálne ladených záberov ľudí bez ich súhlasu. Vo februári Reuters informoval, že Grok takýto obsah vytváral aj po zavedení nových obmedzení, a to napriek upozorneniam používateľov, že zobrazené osoby s ich vytvorením nesúhlasia.