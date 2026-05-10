Najvyšší súd pozastavil zákon zameraný na zníženie Bolsonarovho trestu

BRAZÍLIA – Sudca Najvyššieho súdu Brazílie Alexandre de Moraes pozastavil uplatňovanie zákona, ktorý by mohol výrazne znížiť 27-ročný väzenský trest pre bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, a to až do prerokovania právnych námietok voči tomuto zákonu. Vyplýva to zo súdneho dokumentu zverejneného v sobotu, píše agentúra AFP a Reuters.
Dve politické strany a tlačová asociácia ABI tento týždeň samostatne napadli zákon, ktorý by mohol umožniť prepustenie Bolsonara už v roku 2028. Kongres v apríli prelomil veto prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu k návrhu zákona, ktorý výrazne znižuje trest pre 71-ročného Bolsonara. Spomínané dve politické strany a tlačová asociácia však požiadali Najvyšší súd Brazílie zrušenie tohto zákona s odôvodnením, že je nezákonný.
Podľa agentúry Reuters táto legislatíva skrátila exprezidentov trest na niečo vyše dvoch rokov a znížila aj tresty pre tých, ktorí boli odsúdení za svoju účasť na nepokojoch v januári 2023, keď prívrženci Bolsonara vtrhli do prezidentského paláca, budovy Najvyššieho súdu a Kongresu a spôsobili tam škody.
Morales rozhodol, že tento zákon by sa nemal uplatňovať, pokým Najvyšší súd neukončí dve súdne konania, v ktorých žalobcovia žiadajú o zrušenie tohto opatrenia, ktoré označili za protiústavné. Právnici Bolsonara dosiaľ oficiálne nepožiadali súd, aby zvážil skrátenie trestu odňatia slobody pre exprezidenta. V piatok podali návrh na Najvyšší súd na preskúmanie trestného konania s cieľom zrušiť rozsudok.
Exprezidentov trest sa začal v novembri 2025 a v súčasnosti je v domácom väzení. Vinu popiera a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania. Začiatok svojho trestu si odpykával v domácom väzení. Po pokuse odstrániť si monitorovací náramok z členka ho umiestnili do väzenia, keďže súd jeho čin vyhodnotil ako pokus o útek. V marci mu brazílsky Najvyšší súd povolil pre zdravotné problémy dočasne si odpykávať trest opäť v domácom väzení.