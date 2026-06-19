Piatok19. jún 2026, meniny má Alfréd, zajtra Valéria

Magyar v Bruseli prekvapil: V Európskej rade dostal nečakaný potlesk

Maďarský premiér Péter Magyar
Maďarský premiér Péter Magyar (Zdroj: TASR/AP/Omar Havana)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL - Maďarský premiér Péter Magyar v piatok zhrnul na Facebooku svoj prvý deň na zasadnutí Európskej rady v Bruseli, kde pred 26 lídrami Európskej únie vo štvrtok zdôraznil potrebu čestnosti a odmietnutia politickej korektnosti. Informuje o tom spravodajca v Budapešti.

„Vo svojom prvom prejave som s európskymi lídrami hovoril o úprimnosti, odmietnutí politickej korektnosti a dvojakého metra. Povedal som im, čo som zažil za dva roky v 700 obciach (Maďarska), keď som sa pozeral ľuďom do očí, a o čom by podľa mňa mala byť politika,“ napísal Magyar. V prejave zdôraznil, že nechce byť populárny v rokovacej sále ani v Bruseli, ale jeho cieľom je v každom okamihu presadzovať záujmy maďarského ľudu.

„Prejavujem rešpekt a to isté očakávam aj voči svojej vlasti. Na konci môjho vystúpenia som (nečakane) zožal veľký potlesk, hoci som predtým jednoznačne podporil predrečníkov, ktorí sa postavili za ďalšie sprísnenie pravidiel týkajúcich sa nelegálnej migrácie. Medzi lídrami je to dnes už viditeľne väčšinový názor,“ dodal.

Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady jednomyseľne dohodli na predĺžení sankcií voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doposiaľ sa o tom rozhodovalo každý pol rok. Podľa portálu Euronews sa týmto krokom zmenší priestor na vetovanie predlžovania sankcií zo strany členských štátov.

 
 
Viac o téme: SummitBruselPéter Magyar
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Premiér a predseda Tiszy
Nový premiér Maďarska rokoval s Ficom: V Bruseli padli slová o spolupráci
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Viktor Orbán
Takmer polovica Maďarov neočakáva Orbánov odchod z čela Fideszu
Zahraničné
Robert Fico
Premiér sa pred zasadnutím Európskej rady stretne s Magyarom i Zelenským
Domáce
Aktualizované Richard Raši
ONLINE Mimoriadne rokovanie parlamentu: Poslanci definitívne potvrdili, či DÔVERUJÚ vláde!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Polícia opäť spúšťa kampaň Nezabudni na mňa v aute
Polícia opäť spúšťa kampaň Nezabudni na mňa v aute
Správy
R. Fico pred samitom EÚ o stretnutí krajín skupiny priatelia kohézie
R. Fico pred samitom EÚ o stretnutí krajín skupiny priatelia kohézie
Správy
Ľ. Ódor v EP o návrhu zlepšiť obehovosť európskych motorových vozidiel
Ľ. Ódor v EP o návrhu zlepšiť obehovosť európskych motorových vozidiel
Správy

Domáce správy

Testovanie 9 pod drobnohľadom:
Testovanie 9 pod drobnohľadom: Inšpekcia odhalila nedostatky
Domáce
Bizarná krádež v centre
Bizarná krádež v centre Bratislavy: Z predajne zmizol kočík za takmer tisíc eur
Domáce
Masaker na gymnáziu opäť
Masaker na gymnáziu opäť ožíva: Na súde sa prehrávajú videá z miesta činu!
Domáce
Mesto Turčianske Teplice vlani hospodárilo s dlhom vyše 400-tisíc eur, investovalo do projektov a infraštruktúry
Mesto Turčianske Teplice vlani hospodárilo s dlhom vyše 400-tisíc eur, investovalo do projektov a infraštruktúry
Žilina

Zahraničné

Túra v lese sa
Túra v lese sa zmenila na boj o holý život: Medvedica NAPADLA skupinu študentov, dvaja skončili v nemocnici!
Zahraničné
Maďarský premiér Péter Magyar
Magyar v Bruseli prekvapil: V Európskej rade dostal nečakaný potlesk
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Je po Iráne na rade KĽDR? Trump naznačuje ďalší diplomatický krok USA
Zahraničné
Nancy Nápolesová
Škandál v Mexiku: Starostka je podozrivá zo zinscenovania vlastného únosu
Zahraničné

Prominenti

Šokujúca spoveď Gregušovej: Cimarro
Šokujúca spoveď Gregušovej: Cimarro ju mal týrať už počas Let's Dance
Domáci prominenti
Božská princezná Kate nezostala
Božská princezná Kate nezostala svojej povesti nič dlžná: Zrecyklovala šaty a ohromila svet!
Zahraniční prominenti
Problémy Samary (†35) z
Problémy Samary (†35) z Kruhu: Drogy, pred smrťou žila na ulici a... Takto vyzerala!
Zahraniční prominenti
FOTO Boris Kollár
FOTO Moment hrôzy Borisa Kollára: Dve mamičky, dva kočíky a... musel začať rátať!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pláže zaplavili zvláštne tvory.
Záhadné modré tvory zaplavili pláže: VIDEO Ľudia netušili, čo našli, odborníci vydali varovanie
Zaujímavosti
Muži pozor! Experti odhalili
Muži pozor! Experti odhalili šokujúcu vec: Liek na chudnutie môže zvýšiť kvalitu spermií
Zaujímavosti
FOTO Záhada barokovej sochy: Reštaurátor
Záhada barokovej sochy: Reštaurátor objavil skrytý detail, ktorý mení jej príbeh
Zaujímavosti
Toto je najväčší spúšťač
Toto je najväčší spúšťač starnutia kože: Vyhnúť sa mu môžeme všetci
vysetrenie.sk

Dobré správy

Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce
Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk
Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk

Ekonomika

Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!
Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!
Koniec behania na poštu: Prichádza praktická novinka, žlté lístky už nebudú postrachom!
Koniec behania na poštu: Prichádza praktická novinka, žlté lístky už nebudú postrachom!
Zmení Bratislavu megaprojekt pod Dunajom? Plánovaná Filiálka čelí tlaku na škrty!
Zmení Bratislavu megaprojekt pod Dunajom? Plánovaná Filiálka čelí tlaku na škrty!
Revolučné zvýšenie dôchodkov pre viac seniorov? Andrej Danko hovorí, že to vyzerá veľmi dobre!
Revolučné zvýšenie dôchodkov pre viac seniorov? Andrej Danko hovorí, že to vyzerá veľmi dobre!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Slovenský tréner skritizoval Čechov: Aj Kapverdy hrajú sympatickejšie a lepšie
MS VO FUTBALE 2026 Slovenský tréner skritizoval Čechov: Aj Kapverdy hrajú sympatickejšie a lepšie
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Historické víťazstvo zatienil hororový moment: Všetci počuli prasknutie kosti
MS VO FUTBALE 2026 Historické víťazstvo zatienil hororový moment: Všetci počuli prasknutie kosti
MS vo futbale
Diamantová liga je späť: Emma Zapletalová topfavoritkou na víťazstvo, poznáme čas jej behu
Diamantová liga je späť: Emma Zapletalová topfavoritkou na víťazstvo, poznáme čas jej behu
Diamantová liga
MS VO FUTBALE 2026 Šampionát spoznal prvého postupujúceho: Súboj Mexika s Kóreou rozhodol jediný gól
MS VO FUTBALE 2026 Šampionát spoznal prvého postupujúceho: Súboj Mexika s Kóreou rozhodol jediný gól
MS vo futbale

Auto-moto

V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
Doprava
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
Klasické testy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Správy
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Doprava

Kariéra a motivácia

Začínali od nuly. Dnes patria medzi najžiadanejších odborníkov. Tieto profesie dokazujú, že úspech nie je len o diplomoch
Začínali od nuly. Dnes patria medzi najžiadanejších odborníkov. Tieto profesie dokazujú, že úspech nie je len o diplomoch
Motivácia a inšpirácia
Nie je diplom ako diplom: Univerzita Komenského stúpa v svetovom rebríčku. Ako sú na tom ostatné slovenské školy?
Nie je diplom ako diplom: Univerzita Komenského stúpa v svetovom rebríčku. Ako sú na tom ostatné slovenské školy?
Domáce
Tretia júnová nedeľa patrí otcom: Príbeh sviatku, ktorý vznikol z čistej vďačnosti jednej dcéry
Tretia júnová nedeľa patrí otcom: Príbeh sviatku, ktorý vznikol z čistej vďačnosti jednej dcéry
Motivácia a inšpirácia
Odvody živnostníkov sa od júla menia: Pozrite si, či budete platiť mikroodvod alebo vám poistenie nevznikne
Odvody živnostníkov sa od júla menia: Pozrite si, či budete platiť mikroodvod alebo vám poistenie nevznikne
Aktuality

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Nestíhate si pripravovať obedy do práce? Urobte si rýchly šalát do pohára
Nestíhate si pripravovať obedy do práce? Urobte si rýchly šalát do pohára
Rady a tipy
Zaženie únavu, smäd aj bolesť hlavy. Uhorkový nápoj s obyčajnou prísadou
Zaženie únavu, smäd aj bolesť hlavy. Uhorkový nápoj s obyčajnou prísadou
Rady a tipy

Technológie

VIDEO: Nový raketový systém B-Strike by mohol udrieť hlboko v tyle protivníka. Európu môže spraviť menej závislou od USA
VIDEO: Nový raketový systém B-Strike by mohol udrieť hlboko v tyle protivníka. Európu môže spraviť menej závislou od USA
Armádne technológie
Čo sa stane s hviezdou, ktorá pohltí prastarú čiernu dieru? Vedci ukázali dva možné konce a oba znejú desivo
Čo sa stane s hviezdou, ktorá pohltí prastarú čiernu dieru? Vedci ukázali dva možné konce a oba znejú desivo
Veda a výskum
Číňania idú po Európe vo veľkom. BYD chce postaviť 3 000 ultrarýchlych nabíjačiek
Číňania idú po Európe vo veľkom. BYD chce postaviť 3 000 ultrarýchlych nabíjačiek
Zaujímavosti
Falošný e-mail od Microsoftu vyzerá ako varovanie pred útokom. Po otvorení prílohy ti však môže do počítača dostať nebezpečný malvér
Falošný e-mail od Microsoftu vyzerá ako varovanie pred útokom. Po otvorení prílohy ti však môže do počítača dostať nebezpečný malvér
Bezpečnosť

Bývanie

Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu

Pre kutilov

Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Zelenina a ovocie
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Recepty
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Záhrada
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Deň otcov sa blíži: Ak hľadáte darček s osobným nádychom, luxusné vône patria medzi klasiky
Krása
Deň otcov sa blíži: Ak hľadáte darček s osobným nádychom, luxusné vône patria medzi klasiky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Túra v lese sa
Zahraničné
Túra v lese sa zmenila na boj o holý život: Medvedica NAPADLA skupinu študentov, dvaja skončili v nemocnici!
Atmosféra nad Slovenskom sa
Domáce
Atmosféra nad Slovenskom sa VARÍ! Čaká nás výbušný balík: Pripravte sa na horúčavy, poriadne dusno a BÚRKY
Šokujúci hnus na pláži
Zahraničné
Šokujúci hnus na pláži v Chorvátsku: Turisti neverili vlastným očiam, cisterna vypustila fekálie rovno medzi ľudí!
Krvavý incident pri Bratislave:
Domáce
Krvavý incident pri Bratislave: Agresívne psy unikli z pozemku a rozpútali masaker! Muži sa bránili lopatami

Ďalšie zo Zoznamu