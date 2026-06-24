Nechutná scéna v autobuse MHD: Keď vodič zbadal, čo robí cestujúca, prišlo mu zle! Zverejnil FOTO ako memento

VARŠAVA - Cestovanie mestskou hromadnou dopravou prináša denne množstvo bizarných situácií, no incident, s ktorým sa na sociálnej sieti podelil šofér autobusu, vyráža dych. Hoci sa v dopravných prostriedkoch dlhodobo propaguje základná etiketa – ako je nevyzúvanie sa, nepočúvanie hlasnej hudby či nekonzumovanie zapáchajúcich jedál – kreativita niektorých ľudí nepozná hraníc. Príbeh o nečakanej “skrášľovacej procedúre“ jednej z cestujúcich vyvolal u verejnosti obrovskú vlnu znechutenia.
Ako informuje portál Fakt.pl, celú udalosť opísal vodič mestského autobusu na sociálnej sieti vo fanúšikovskej skupine varšavskej MHD. Podľa jeho slov sa všetko začalo počas horúceho letného dňa, kedy ľudia kvôli vysokým teplotám prirodzene volia vzdušné oblečenie, šľapky či sandále. Do jeho vozidla nastúpila na pohľad upravená a atraktívna žena, ktorá sa posadila na prvé sedadlo na pravej strane hneď za kabínou vodiča.
Keď autobus zastavil na červenej signalizácii, šofér si všimol, že žena sedí v nezvyčajnej, neprirodzene vykrútenej polohe. Zvedavosť mu nedala a pri najbližšej príležitosti sa otočil, aby zistil, čo sa deje. To, čo uvidel, ho šokovalo. Žena mala vyloženú nohu priamo na sedadle a nechtami si agresívne zoškrabávala kožu z päty tak intenzívne, až okolo nej doslova lietali šupiny.
Na sedadle zostala kôpka obrusenej kože
Bizarné správanie pasažierky pokračovalo aj počas ďalšej jazdy. Po niekoľkých zastávkach žena nohy vystriedala a pustila sa do opracovávania druhej päty. Keď sa vodič pozrel do spätného zrkadla opäť, na čalúnenom sedadle autobusu už bola usypaná viditeľná kôpka starej odumretej kože.
V tom momente šoférovi došla trpezlivosť. Zabúchal na dvere svojej kabíny a ženu dôrazne upozornil, že mestský autobus nie je pedikérsky salón. Reakcia dotyčnej dámy však bola ešte šokujúcejšia než samotný čin. Zaskočená pasažierka s absolútnym nezáujmom a bez akýchkoľvek výčitiek svedomia celú kôpku kože zmietla zo sedadla priamo na podlahu autobusu. O dve zastávky neskôr vystúpila a vo vozidle po nej zostal len neporiadok.
„Milí cestujúci, sme radi, keď sa v hromadnej doprave cítite ako doma, ale všetko má svoje hranice. A potom sa ľudia sťažujú, že je v autobusoch špina a hnus,“ odkázal znechutený vodič.
Príspevok okamžite vyvolal lavínu reakcií a komentárov od ostatných cestujúcich, ktorí sa začali predbiehať v tom, čo všetko už v prostriedkoch verejnej dopravy zažili. Mnohí vyjadrili absolútne nepochopenie nad tým, ako môže niekto stratiť akékoľvek zábrany a zvyšky slušného správania na verejnosti. V diskusiách sa objavili reakcie svedkov, podľa ktorých je strihanie či pilníkovanie nechtov v autobusoch a vlakoch dnes už takmer bežným úkazom.