Babiš uviedol, že dúfa v trvalý mier na Blízkom východe, aby sa Trump opäť sústredil na Ukrajinu

PRAHA - Český premiér Andrej Babiš dúfa, že mier na Blízkom východe bude trvalý a k žiadnemu ďalšiemu významnému konfliktu na svete nedôjde, aby sa americký prezident Donald Trump mohol opäť venovať dosiahnutiu mieru medzi Ruskom a Ukrajinou. Babiš to povedal na štvrtkovom brífingu pred odletom na summit EÚ do Bruselu. Zároveň poznamenal, že Európa by mala začať hrať v tejto súvislosti „nejakú rolu a nečakať“, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Babiš podľa svojich slov nepozná obsah memoranda o porozumení o ukončení vojny, ktoré podpísali prezidenti Spojených štátov a Iránu - Donald Trump a Masúd Pezeškiján. Americká strana jeho znenie zverejnila v stredu.
Babiš podporuje mier
Podpis tejto dohody privítal. „Ak to teda, samozrejme, dopadne tak, ako to americký prezident prezentoval, tak budeme určite radi, že sa konflikt skončí. Dúfajme, že mier bude trvalý a že sa zase niečo nestane, aby sa pán prezident Trump mohol zase venovať mieru na Ukrajine, keď teda EÚ je impotentná to riešiť. Bohužiaľ,“ podotkol český premiér.
Dodal, že v poslednej dobe zaznievajú hlasy lídrov EÚ o tom, že Európa by mala začať komunikovať s Ruskom. Pripomenul tiež utorkovú správu agentúry AFP o tom, že kancelária predsedu Európskej rady Antónia Costu nadviazala krátke diplomatické kontakty s Kremľom. Agentúra o tom informovala s odvolaním sa na nemenovaného európskeho predstaviteľa.
Diplomatická misia
„Neviem, či je to pravda, ale je fakt, že ak je Európa najviac ohrozená a zároveň to všetko platí, mala by už konečne začať hrať nejakú rolu a nečakať,“ zdôraznil Babiš. Naposledy o tom hovoril začiatkom júna, keď navrhol, že by mohla vzniknúť európska diplomatická misia na čele s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, ktorá by rokovala s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Určite si všetci prajeme, aby bol čo najskôr mier,“ dodal vo štvrtok.
Rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom o ukončení vojny sprostredkované Spojenými štátmi sú od začiatku konfliktu medzi Iránom a USA pozastavené. Viacerí lídri preto vyzývajú, aby EÚ prevzala aktívnejšiu úlohu pri diskusiách s Ruskom. Vyzval na to aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa vo štvrtok zúčastní na zasadnutí Európskej rady v Bruseli.