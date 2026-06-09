Ďalší ruský generál zlikvidovaný? Po výbuchu luxusného BMW pri Moskve sa šíria špekulácie

MOSKVA - V meste Balašicha na východ od Moskvy dnes ráno explodoval osobný automobil a jeho vodič zahynul. Informujú o tom ruské médiá. Dohľadu nad vyšetrovaním prípadu sa ujala prokuratúra Moskovskej oblasti, identitu obete zatiaľ nezverejnila. Podľa nepotvrdených správ zo sociálnych sietí sa obeťou stal nemenovaný ruský generál.
Idúce auto vybuchlo okolo 05: 30 miestneho času (04: 30 SELČ). Vodič vozidla BMW X3 utrpel ťažké zranenia a na mieste zahynul, napísala agentúra TASS. Podľa ruských telegramových kanálov mala nálož umiestnená pod sedadlom 62-ročného vodiča silu zodpovedajúcu 300 až 400 gramom trinitrotoluénu (TNT), podľa listu Kommersant bomba mala silu zodpovedajúcu až 500 gramom TNT.
Vodič vozidla, ktorý išiel za BMW X3, povedal ruskej televízii, že výbuchy v aute boli dva. Vyšetrovatelia však spomenuli jedinú explóziu. Podľa očitého svedka BMW X3 vyšlo z parkoviska a prešlo niekoľko metrov po ulici, kým nálož vybuchla. Horiace auto potom narazilo do vozidla zaparkovaného po pravej strane ulice. Svedok povedal televízii, že vybehol zo svojho auta, použil hasiaci prístroj a snažil sa vyslobodiť z vozidla vodiča. "Sípal a niečo kričal," uviedol. Vodiča odtiahol asi desať metrov - a potom v aute nastal druhý výbuch. BMW úplne zhorelo. Tlaková vlna z výbuchu bola taká silná, že kusy nárazníka rozmetala niekoľko metrov ďaleko, napísal Kommersant.
Prípad sa stal vo štvrti Aviatorov. Tam v minulých rokoch ruské ministerstvo obrany v mieste niekdajšej vojenskej základne postavilo domy pre vojakov a ich rodiny, ale aj pre vojnových veteránov alebo kozmonautov, píše telegramový kanál Astra. V tej istej štvrti vlani v apríli nálož nastražená v aute zabila zástupcu náčelníka hlavnej operačnej správy ruského generálneho štábu, generálporučíka Jaroslava Moskalika. V novembri potom súd poslal za tento čin na doživotie do väzenia Ignata Kuzina, ktorého ruská tajná služba označila za agenta ukrajinských špeciálnych služieb.
Obe miesta činu sú od seba vzdialené len niekoľko stoviek metrov, uviedla na svojom ruskojazyčnom webe nemecká stanica Deutsche Welle. Obeťou výbuchu nálože nastraženej v aute v ruskej metropole sa vlani v decembri stal tiež generál Fanil Sarvarov, ktorý na ruskom generálnom štábe viedol oddelenie operačného výcviku ruských ozbrojených síl. Predvlani v decembri sa obeťou atentátu v Moskve stal náčelník síl radiačnej, chemickej a biologickej ochrany ruskej armády Igor Kirillov.