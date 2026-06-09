Nechutný incident za bieleho dňa: Polícia hľadá muža, ktorý sa v električke ukájal priamo pred očami školáčky!

OSTRAVA - Česká polícia sa obracia na širokú verejnosť s naliehavou prosbou o pomoc pri stotožnení muža, ktorý sa dopustil nechutného činu. Kriminalisti intenzívne pátrajú po zvrhlíkovi, ktorý sa rozhodol ukázať svoje prirodzenie a ukájať sa za bieleho dňa priamo pred očami nič netušiacej maloletej školáčky. Incident sa odohral počas jazdy v MHD a keďže sa páchateľa doteraz nepodarilo zadržať, muži zákona zverejnili jeho fotografiu.
K odpudivej udalosti došlo v električke na linke číslo 8, ktorá jazdí na trase Poruba, Vřesinská - Hlavní nádraží v Ostrave. Informuje o tom portál Novinky.cz. Podľa policajnej hovorkyne Evy Michalíkovej sa incident odohral približne o 17:20 hod.
„Muž mal za prítomnosti neplnoletého dievčaťa začať v električke masturbovať,“ potvrdila hovorkyňa s tým, že muž je momentálne podozrivý z trestného činu výtržníctva. I napriek tomu, že policajti majú k dispozícii detailné kamerové záznamy priamo z vozňa električky, totožnosť tohto nebezpečného človeka zostáva nateraz neznáma. Kriminalisti vyčerpali všetky vlastné možnosti, a preto žiadajú o pomoc svedkov.
"Ľudia sa môžu obrátiť na linku 158, prípadne na najbližšiu policajnú služobňu," doplnila hovorkyňa.