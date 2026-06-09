Šokujúca návšteva u Zelenského: Stretol sa s miliardárom Abramovičom! Oligarcha odniesol do Moskvy ostrý odkaz

KYJEV - Tajná návšteva ruského oligarchu Romana Abramoviča v Kyjeve vyvolala otázky o možnom posune v mierových rokovaniach. Muž považovaný za jedného z najbližších ľudí Vladimira Putina sa stretol priamo s ukrajinským prezidentom.
Nenápadná cesta, ktorá vzbudila pozornosť
Správa o tom, že do Kyjeva pricestoval ruský podnikateľ a stretol sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, spočiatku nevyvolala väčší rozruch. Až neskôr sa ukázalo, že nešlo o hocikoho.
Denník Financial Times s odvolaním sa na viaceré informované zdroje uviedol, že záhadným návštevníkom bol miliardár Roman Abramovič. Bývalý majiteľ futbalového klubu Chelsea a dlhoročný ruský oligarcha patrí medzi niekoľko málo osobností, ktoré si dokázali zachovať kontakty na oboch stranách vojny.
Podľa denníka mal Abramovič počas návštevy odovzdať Vladimirovi Putinovi návrh týkajúci sa možného stretnutia s ukrajinským prezidentom.
Zelenskyj kontakt potvrdil
Špekulácie napokon ukončil samotný Zelenskyj. V rozhovore pre britskú televíziu Sky News priznal, že sa s Abramovičom stretol a vypočul si jeho posolstvo.
„Povedal mi: ‚Mám pre vás odkaz a zároveň by som rád prevzal vaše stanovisko, ktoré následne osobne odovzdám Putinovi.‘ Zdôraznil, že všetko musí prebehnúť bez publicity,“ opísal ukrajinský prezident.
Zelenskyj tvrdí, že mu na forme komunikácie nezáležalo. Podstatný bol obsah odkazu, nie spôsob jeho doručenia.
Donbas neponúkneme, odkázal Kyjev
Počas rozhovoru sa podľa Zelenského diskutovalo o možnostiach budúcich mierových rokovaní a o tom, aké ústupky by mohli byť prijateľné pre obe strany.
Ukrajinský prezident však Abramovičovi odovzdal jedno zásadné posolstvo. „Povedal som mu, že Donbas Rusku nevydáme. Neodídeme a nedáme im víťazstvo zadarmo,“ vyhlásil.
Dodal, že o prípadných kompromisoch možno hovoriť až po zastavení bojov. Kým zbrane neutíchnu, priestor na konkrétne dohody podľa Kyjeva neexistuje.
Muž, ktorý komunikuje s oboma stranami
Abramovič sa v zákulisí rusko-ukrajinského konfliktu pohybuje od prvých týždňov vojny. Už v roku 2022 sa objavoval na rokovaniach medzi Moskvou a Kyjevom a podľa niektorých správ mal dokonca prežiť pokus o otravu.
Médiá ho dlhodobo označujú za jedného z Putinových dôverníkov. V minulosti sa objavili aj tvrdenia, že ich vzťah pripomína vzťah otca a syna. V kuloároch Kremľa sa vraj Abramovičovi prezýva „Pán A“.
Jeden zo zdrojov Financial Times vysvetlil jeho výnimočné postavenie jednoducho: „Ukrajinci ho potrebujú, pretože je jediný Rus, ktorého sú ochotní tolerovať. Dokáže vychádzať s každým.“
Ďalší zdroj citoval samotného Abramoviča, podľa ktorého Zelenskyj verí, že dokáže komplikované situácie vyriešiť silou svojej osobnosti a kontaktov.
Putin o návšteve vedel
O ceste ruského podnikateľa do Kyjeva sa začiatkom júna zmienil aj Vladimir Putin počas ekonomického fóra v Petrohrade. Meno návštevníka síce nevyslovil, no potvrdil, že išlo o významného podnikateľa.
Podľa ruského prezidenta mu tento muž oznámil, že dostal pozvanie do Kyjeva, kde následne rokoval so Zelenským priamo v prezidentskej rezidencii.
Po návrate mal Putinovi oznámiť, že ukrajinský prezident navrhuje osobné stretnutie oboch lídrov.
Šéf Kremľa však reagoval skepticky. „Nikdy som stretnutie neodmietol. Nevidím však zmysel v schôdzkach, ktoré nikam nevedú,“ vyhlásil Putin. Zároveň pripomenul svoje sklamanie z Minských dohôd, ktoré podľa neho nepriniesli očakávané výsledky.
Kto prišiel s iniciatívou?
Otázniky visia aj nad tým, kto celú misiu vlastne inicioval.
Financial Times tvrdí, že Abramoviča oslovil Zelenskyj. Ukrajinský portál RBK-Ukrajina však priniesol opačnú verziu. Podľa jeho zdrojov to boli práve ruskí predstavitelia, ktorí oligarchu vyslali do Kyjeva, aby si priamo vypočul stanovisko ukrajinskej strany a odovzdal ho Moskve.
Optimizmus rýchlo vyprchal
Napriek neobvyklej diplomatickej aktivite nepriniesla Abramovičova cesta náznak zásadného obratu.
Zdroj z ukrajinského prostredia pre RBK-Ukrajina uviedol, že hlavný problém zostáva nezmenený. „Putin chce pokračovať vo vojne. Nemáme problém využiť akýkoľvek komunikačný kanál, ktorý by mohol fungovať. Lenže Putin chce ďalej bojovať – a tým sa všetko končí,“ zhrnul situáciu.