Starosta mal prevziať 40-tisíc eur v hotovosti: Prípad úplatku smeruje pred súd

BANSKÁ BYSTRICA - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podal na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku obžalobu v prípade starostu obce Breziny v okrese Zvolen, ktorého policajti ešte vlani v máji zadržali pri preberaní úplatku. Obžaloba bola podaná na J. Š. za spáchanie zločinu prijímania úplatku. Informoval hovorca banskobystrickej krajskej prokuratúry Ivan Vozár.
Ako doplnil, obžalovaný mal ako starosta obce Breziny žiadať a prijať úplatok vo výške 80.000 eur v súvislosti so zmenami územného plánu obce. Policajti muža zadržali ešte minulý rok v máji bezprostredne po prevzatí prvej časti úplatku 40.000 eur počas akcie s krycím názvom Starosta. Muža následne obvinili zo zločinu prijímania úplatku, sudca Špecializovaného trestného súdu rozhodol o jeho vzatí do väzby z dôvodu obavy z ovplyvňovania svedkov.