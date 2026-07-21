Prezident Alijev potvrdil tajné stretnutie Nemcov a Rusov: Merz tvrdí, že o tom nevedel

BERLÍN - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v utorok počas návštevy Berlína nepriamo potvrdil medializované správy o tajnom stretnutí nemeckých a ruských predstaviteľov v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku.
Na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom uviedol, že azerbajdžanské pohraničné úrady zaznamenali pohyb osôb, ktoré sa na stretnutí údajne zúčastnili, informovala agentúra DPA. „Naše územie bolo na toto stretnutie využité bez nášho vedomia,“ povedal Alijev. Na základe údajov o letoch je však podľa neho možné potvrdiť, že stretnutie sa uskutočnilo od 12. do 14. júla. V nemeckej delegácii bol údajne Ronald Pofalla, bývalý šéf úradu spolkovej kancelárky Angely Merkelovej, a Matthias Platzeck, bývalý premiér spolkovej krajiny Brandenbursko.
Za ruskú stranu sa na ňom vraj zúčastnil komisár pre ľudské práva Valerij Fadejev a bývalý premiér a vicepremiér Viktor Zubkov, ktorý pôsobí ako predseda predstavenstva štátneho plynárenského koncernu Gazprom. Obaja sú považovaní za blízkych spolupracovníkov ruského prezidenta Vladimira Putina. Táto neformálna skupina sa považuje za pokračovateľa rusko-nemeckého fóra Petrohradský dialóg. Jej členovia od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 údajne zorganizovali najmenej štyri ďalšie stretnutia, a to v luxusných hoteloch v Baku a Abú Zabí, napísal denník Le Monde.
Súkromná iniciatíva bez vedomia vlády
Nemeckí účastníci označujú tieto rokovania za čisto súkromnú iniciatívu, pričom vláda nemeckého kancelára Friedricha Merza tvrdí, že s nimi nemá nič spoločné. Šéf Merzovej kancelárie uviedol, že Moskva podľa neho naďalej neprejavuje ochotu začať skutočné rokovania o ukončení vojny na Ukrajiny. Správy o tomto stretnutí sa v médiách objavujú už niekoľko dní, no doposiaľ neboli oficiálne potvrdené. Alijev uviedol, že o stretnutí ho neinformovalo Nemecko, ani Rusko. „Ak by toto stretnutie mohlo prispieť k ukončeniu vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, môžeme ho len privítať,“ povedal.
Merz na otázku novinárov uviedol, že „o žiadnom takomto stretnutí nemá vedomosť“. Fórum Petrohradský dialóg v roku 2001 založili vtedajší nemecký kancelár Gerhard Schröder a Vladimir Putin. Cieľom projektu bola podpora porozumenia občianskej spoločnosti v oboch krajinách a vzájomného dialógu. Po anexii ukrajinského polostrova Krym Ruskom v roku 2014 čelilo Petrohradské fórum rastúcej kritike. V roku 2021 pozastavilo svoju činnosť po tom, ako Rusko niektoré z nemeckých subjektov zaradilo na svoj zoznam nežiaducich organizácií. Nemecko svoju účasť v projekte formálne ukončilo v apríli 2023. Ruská strana vtedy oznámila, že bude pokračovať vo svojej práci v novom formáte.
Merz a Alijev podpísali dohodu o dodávkach ropy a plynu pre Nemecko
Nemecký kancelár Friedrich Merz a azerbajdžanský prezident Ilham Alijev podpísali v utorok počas stretnutia v Berlíne dohodu o dodávkach plynu a ropy. Obaja lídri takisto oznámili ustanovenie spoločnej hospodárskej rady s cieľom prehĺbiť vzťahy medzi Nemeckom a juhokaukazskou republikou. Informuje o tom agentúra DPA.
Azerbajdžan je jednou z mála krajín v regióne s prebytkom energetických zdrojov, vďaka čomu je „zaujímavým partnerom“, ktorý môže pomôcť zabezpečiť dodávky energie pre Nemecko, uviedol Merz. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa Berlín snaží ukončiť svoju závislosť od ruského zemného plynu a hľadá alternatívne zdroje dodávok.
Zemný plyn z Azerbajdžanu prúdi do Nemecka od začiatku roka. Súčasné dohody počítajú s dodávkami v objeme 1,5 miliardy kubických metrov plynu ročne. Alijev počas návštevy Berlína naznačil, že jeho krajina by mohla v budúcnosti dodávať väčšie objemy. To by si však vyžadovalo vybudovanie dodatočnej potrubnej infraštruktúry, upozornil.