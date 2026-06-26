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Dráma v predajni pre deti: VIDEO Medzi krabicami s topánočkami sa plazil metrový HAD!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Kolotoch)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

TRENČÍN - Práca v obchode s detským tovarom zvyčajne prebieha v pokojnej a milej atmosfére. To, čo však zažila predavačka v predajni s detskou obuvou a potrebami v obci Melčice-Lieskové neďaleko Trenčína, by nechcel zažiť nikto z nás. Medzi tovarom a krabicami sa totiž zrazu začal plaziť nečakaný a pre mnohých strašidelný hosť – živý had. Na mieste sa okamžite rozpútala netradičná záchranná akcia, ktorú zachytilo video na sociálnych sieťach.

Nečakaným návštevníkom bola užovka, ktorá sa rozhodla prebádať interiér predajne. Namierila si to priamo krížom cez krabice s detskými topánočkami a následne sa rafinovane schovala za jeden z regálov.

Predavačka v obchode pochopiteľne prepadla obrovskému strachu a keď bolo jasné, že na vyše metrového nepozvaného hosťa sama nebude stačiť, vzala do ruky telefón a s prosbou o pomoc urýchlene zalarmovala hasičov.

Hasič Jurko ako hrdina dňa

Na výzvu zareagoval hasič Jurko, ktorý sa okamžite podujal plaza z obchodu bezpečne odstrániť. Odchyt však vôbec nebol jednoduchý. Užovka sa ukázala ako mimoriadne prefíkaná, pred záchranárom neustále unikala a niekoľkokrát sa mu úspešne schovala pod regály.

„Dnes nečakaná hasičská akcia v našom obchode. Jurko, ďakujeme za pomoc! Si náš hrdina!“ napísala s vďakou majiteľka obchodu na Facebooku k zverejnenému videu.

Hasič nakoniec na odchyt použil pevné ochranné rukavice a lopatku, pomocou ktorej sa mu plaza podarilo spacifikovať. Keď už sa zdalo, že je po všetkom a záchranár niesol hada v rukách von, prišlo ďalšie prekvapenie. Užovka sa na chodbe budovy opäť vyšmykla a pokúsila sa o útek. Hasič ju však pohotovo prenasledoval a s pomocou lopatky ju definitívne vyhnal z objektu na slobodu do voľnej prírody. Celá dráma tak mala šťastný koniec pre personál obchodu, ako aj pre samotného plaza.

Viac o téme: HasičHadÚžovka
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