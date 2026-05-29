Syn Jana Krausa čelí obvineniu zo znásilnenia: Expertka zanalyzovala jeho správanie... Takýto je!

PRAHA - Psychologický posudok v prípade herca Adama Krausa priniesol nové pohľady na jeho osobnosť aj správanie vo vzťahoch. Súdna znalkyňa sa vyjadrila nielen k jeho psychickému stavu, ale aj k obvineniam zo znásilnenia, ktorým čelí zo strany bývalej partnerky Nikol Enevovej.
Psychologický posudok vniesol do prípadu herca Adama Krausa nové otázky. V pokračujúcom súdnom spore, v ktorom ho jeho bývalá partnerka Nikol Enevová obviňuje zo znásilnenia, zaznelo hodnotenie súdnej znalkyne, ktorá analyzovala hercovu osobnosť aj jeho správanie vo vzťahoch, píše Blesk.cz. Podľa expertky ide o inteligentného človeka s harmonicky pôsobiacou osobnosťou, no zároveň s výraznou mierou vnútornej neistoty a sebakritiky.
„Pokiaľ ide o jeho intelekt, ten je nadpriemerný. Jeho osobnosť je v zásade harmonicky štruktúrovaná, má však sklony k sebakritike a vnútornej neistote,“ uviedla znalkyňa počas pojednávania. Pri hodnotení vychádzala z viacerých materiálov vrátane zvukových a obrazových záznamov či dokumentov z opatrovníckeho spisu. Zároveň upozornila aj na herecké sklony k teatrálnemu prejavu a známky subdepresívneho prežívania.
„Aktuálne by sa mal liečiť nejakými antidepresívami,“ zaznelo na súde. Veľkú pozornosť venovala aj jeho partnerským vzťahom. Podľa nej si Kraus opakovane vyberá ženy, ktoré sú emocionálne citlivejšie a zraniteľnejšie.
„Obžalovaný si vyberá partnerky osobnostne krehké a precitlivené. Také, aby mal pocit, že ich môže zachraňovať a prejavovať sa ako rytier na bielom koni,“ vysvetlila s tým, že podobný model sa objavoval aj v jeho predchádzajúcich vzťahoch. Na druhej strane však znalkyňa nevidí u herca výrazné sklony k agresii. Práve preto podľa nej pôsobí obvinenie zo znásilnenia z roku 2018 menej pravdepodobne. Definitívny verdikt však zatiaľ nepadol, keďže pojednávanie bolo opäť odročené.