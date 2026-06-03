Ukrajinské útoky hlboko v ruskom území vyvolávajú v Kremli paniku, uviedla Kallasová

BRUSEL - Útoky ukrajinských dronov hlboko v ruskom území vyvolávajú v Kremli paniku a preto ostro reaguje intenzívnymi útokmi na Kyjev. V stredajšom rozhovore pre agentúru AFP to uviedla šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová.
Ukrajinské drony v noci na stredu v Petrohrade a priľahlej Leningradskej oblasti zasiahli viaceré ciele. Poškodený bol ropný terminál v Petrohrade, námorná základňa v Kronštadte, kde podľa veliteľa Jednotiek bezpilotných systémov Ukrajiny Roberta Brovdiho (Maďara) zasiahli raketovú korvetu Bojkij triedy Stereguščij. V ten istý deň sa v druhom najväčšom ruskom meste začal 29. ročník Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF).
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že ide o „primeranú“ odpoveď na intenzívne ruské útoky na Ukrajinu v uplynulých dňoch. V utorok pri nich zomrelo 23 ľudí. „Stupňovanie teroristických útokov proti Ukrajine je jasným dôkazom paniky na ruskej strane. Nevedia ako so súčasnou situáciou naložiť,“ myslí si Kallasová. „Ukrajina znásobila útoky na ropné zariadenia, pretože práve ropa financuje vojnu proti Ukrajine. Zároveň vidíme, že Putin prichádza o peniaze, vojakov a stráca na sile, a preto zintenzívňuje útoky na civilistov,“ povedala v rozhovore.
EÚ pripravuje nový balík sankcií
EÚ pripravuje nový balík protiruských sankcií. Kľúčovým prvkom podľa Kallasovej bude snaha udržať nízke príjmy Ruska z ropy napriek prudkému nárastu cien energií spôsobeného americko-izraelskou vojnou proti Iránu. „Máme veľmi jasný cieľ, ktorým je zamerať sa na zbrojársky priemysel a finančné inštitúcie, aby Rusko nemohlo získať kapitál na financovanie tejto vojny,“ vysvetlila Kallasová. „Zároveň musíme zvýšiť podporu Ukrajine, aby sa mohla brániť, pretože tieto útoky sú ohavné,“ zdôraznila.
Keďže Spojenými štátmi sprostredkované rozhovory o ukončení bojov na Ukrajine uviazli, čoraz viac sa hovorí o väčšej úlohe EÚ v ukrajinsko-ruských rokovaniach. Podľa Kallasovej však nemôže vystupovať ako neutrálny sprostredkovateľ vzhľadom na to, že je podporovateľom Ukrajiny. „Je zrejmé, že vojna v Iráne, na Blízkom východe a v Hormuzskom prielive upútava pozornosť Američanov, ale myslím si, že dôležitejšie je, že sme doteraz nevideli ochotu ruskej strany skutočne rokovať,“ uviedla šéfka diplomacie EÚ. „Najdôležitejšie je to, ako ich môžeme prinútiť, aby rokovali s Ukrajincami, aby urobili ústupky, ktoré zaistia bezpečnosť Európy,“ dodala.