PANIKA v obchode, zákazník sa premával medzi regálmi s nevítaným hosťom: V košíku mal HADA!

MURSKA SOBOTA – Bežný deň v obchode sa zmenil na paniku. Chaos medzi zákazníkmi aj personálom spôsobil živý had, ktorý sa premával v jednom z nákupných košíkov. Všimol si ho až počas platenia na kase.
V slovinskom meste Murska Sobota sa o chaos v miestnych potravinách postaral istý David Šmigoc. Na sociálnych sieťach sa so širokou verejnosťou podelil o príhodu, ktorá sa skutočne odohrala. Ako píše Dnevnik, v obchode sa David premával so skutočným hadom.
Čierny pasažier
Problém bol ale v tom, že o plazovi vôbec netušil. Had bol totiž omotaný okolo rámu v bočnej časti nákupného košíka. Všimol si ho až po zaplatení. V obchode sa následne spustila panika.
"V obchode v Murskej Sobote som sa postaral o poriadny chaos. Zhruba 20 minút som sa premával medzi regálmi a vôbec som netušil, že vozím aj svojho skrytého kamaráta. Až pri pokladni, keď som si bral tašku, na mňa vykukol," napísal David.
David zachoval duchaprítomnosť a okamžite upozornil personál predajne. Jeden z členoch ochranky vozík bezpečne odniesol. David navrhol, aby zavolali do obchodu so zvieratami, kde by im poradili, ako plaza bezpečne premiestniť do prírody.
Stále nie je známe, ako sa plaz ocitol vo vozíku. Zrejme sa tam nešťastne zatúlal, pretože nákupné vozíky stoja na parkovisku pred obchodom.
Ako obchod postupoval pri odchyte?
Zamestnanci obchodu potvrdili, že k incidentu s hadom skutočne došlo, pričom už mali kontaktovať Exotic Animal Society a riadiť sa ich pokynmi, aby zabezpečili bezpečný návrat plaza do voľnej prírody. Malo ísť o užovku obojkovú (Natrix natrix). Nie je jedovatá a pre človeka nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo. V danej oblasti sa bežne vyskytuje.
Po incidente obchod dodatočne skontroloval všetky nákupné vozíky a uviedol, že ich bude kontrolovať pravidelne niekoľkokrát denne, aby predišiel podobným incidentom. Zákazníkovi Davidovi sa personál poďakoval za okamžité nahlásenie čierneho pasažiera.