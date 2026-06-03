Streda3. jún 2026, meniny má Karolína, Kevin, zajtra Lenka

Pracovníci ČT a ČRo opäť pohrozili štrajkom: Do práce prišli v čiernom

Na snímke pracovníci Českej televízie pred hlavnou budovou na Kavčích horách oblečení v čiernom na protest proti plánovaným zmenám financovania. V popredí Jan Herget z iniciatívy Verejnoprávne za Český rozhlas a Daniel Stach za Českú televíziu.
Na snímke pracovníci Českej televízie pred hlavnou budovou na Kavčích horách oblečení v čiernom na protest proti plánovaným zmenám financovania. V popredí Jan Herget z iniciatívy Verejnoprávne za Český rozhlas a Daniel Stach za Českú televíziu. (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PRAHA - Pracovníci Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v stredu opäť protestovali proti plánovanej zmene ich financovania. Pred hlavnou budovou ČT na Kavčích horách sa zišli päť minút pred poludním a oblečení v čiernom, čím chceli dať podľa svojich slov najavo odpor proti avizovaným krokom vlády. Zároveň vyhlásili, že ak s nimi vláda nezačne rokovať, sú pripravení štrajkovať.

„Vysielať čiernu a ticho nechceme, preto sme dnes vyrazili do ČT a ČRo v čiernom a symbolicky o päť minút 12 odkazujeme: verejnoprávne médiá sme odhodlaní brániť. Nechceme, aby verejnoprávna televízia a rozhlas, ktoré patria vám, občanom, boli priamo závislé od politickej vôle akejkoľvek vlády,“ povedal za iniciatívu Verejnoprávne v ČT moderátor televízie Daniel Stach.

Predseda pražských odborov ČT Vlastimil Vojtěch kritizoval aj poslanecký návrh, ktorý má ambíciu oslobodiť viaceré skupiny od platenia koncesionárskych poplatkov už od júla a mal by tak byť akýmsi prechodným krokom k úplnému zrušeniu poplatkov. Ak by návrh prešiel, ČT by podľa Vojtěcha tento rok prišla približne o 1,4 miliardy korún (58 miliónov eur) a rozhlas asi o pol miliardy (20 miliónov eur). Podotkol, že médiám by hrozila insolvencia.

Odbory varujú pred stratou miliárd

Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti bola podľa jeho slov „podaná ruka“ k začatiu diskusie, k čomu však nedošlo. "Pán premiér, podaná ruka znamená ponuka na rokovanie. Ale naša podaná ruka nebude trvať dlho. Buď s nami začnete rokovať, alebo budeme musieť použiť všetky kroky, ktoré nám náš právny poriadok umožňuje, aby sme dali najavo, že aj odbory budú brániť ČT, ich zamestnancov a nezávislosť tak, aby táto inštitúcia mohla ďalej pracovať pre našich občanov,“ dodal Vojtěch.

Verejnoprávne médiá hrozia štrajkom

Jan Herget za iniciatívu Verejnoprávne v ČRo dodal, že obe médiá sa chcú naďalej zodpovedať verejnosti, a nie politikom. „Ak by rôzne návrhy ohrozovali nezávislosť a budúcnosť verejnoprávnych médií, ďalším prirodzeným krokom bude štrajk,“ upozornil. Pracovníci ČT následne pred budovou skandovali: „Nebudeme mlčať!“

Český premiér Andrej Babiš v pondelok avizoval, že s riaditeľmi ČT a ČRo sa stretne budúci týždeň v utorok. Zároveň dodal, že keďže vláda z kritizovaného návrhu ministra kultúry, ku ktorému sa zišlo okolo 400 pripomienok, upustila, nie je už dôvod protestovať. Oznámil, že celý zákon sa meniť nebude, zmení sa len financovanie z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu.

Viac o téme: ŠtrajkČRČTČRo
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Bude mať Česko EURO?
Bude mať Česko EURO? Prezident je za všetkými desiatimi, Babiš ho ostro odmieta
Zahraničné
FOTO TORNÁDA za našimi hranicami:
TORNÁDA za našimi hranicami: FOTO V Poľsku bralo strechy a ničilo domy! Podozrenie aj v Česku
Zahraničné
V Česku by sa
V Česku by sa mohli vyrábať zbrane pre Spojené štáty, uviedol Macinka
Zahraničné
Ilustračné foto
Ohnisko pseudomoru hydiny v Česku zasahuje aj Slovensko: Veterinári nariaďujú opatrenia
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pracovníci ČT a ČRo opäť pohrozili štrajkom, do práce prišli v čiernom
Pracovníci ČT a ČRo opäť pohrozili štrajkom, do práce prišli v čiernom
Správy
Princ George žije medzi školou a trónom: takto vyzerajú jeho dni
Princ George žije medzi školou a trónom: takto vyzerajú jeho dni
Feminity TV
Tlačová konferencia Roberta Kaliňáka a Tomáša Druckera
Tlačová konferencia Roberta Kaliňáka a Tomáša Druckera
Správy

Domáce správy

Fľaškomat ako hygienická PASCA?
Fľaškomat ako hygienická PASCA? V obchode pri ňom objavili ŠVÁBA! DESIVÉ slová potravinárov, TOTO sa nečíta ľahko
Domáce
Prezident SR Peter Pellegrini.
Prezident podpísal novelu zákona o energetike, sprísni pravidlá pre domácnosti
Domáce
Kolaps zdravotníctva na Spiši:
Kolaps zdravotníctva na Spiši: Rodičia sú v šoku, s chorými deťmi budú musieť cestovať aj hodiny
Domáce
Dôležité upozornenie: Vo Vysokých Tatrách odstrelia nestabilné skaly, uzavrú viacero turistických trás
Dôležité upozornenie: Vo Vysokých Tatrách odstrelia nestabilné skaly, uzavrú viacero turistických trás
Prešov

Zahraničné

Everest praská vo švíkoch,
Everest praská vo švíkoch, odborníci varujú pred nadmerným počtom horolezcov
dromedar.sk
Muž sa vyhrážal útokom
Hrôzostrašný prípad vo Fínsku: Muža obvinili zo zneužívania 361 detí na internete
Zahraničné
Donald Trump
Trump šokuje vyjadrením o Chameneím: Chce sa s ním stretnúť! Hovorí, že si vcelku rozumejú
Zahraničné
Ilustračné foto
Irán popravil muža odsúdeného za zabitie policajta počas protestov
Zahraničné

Prominenti

FOTO Mariah Carey
Mariah Carey v šialenom outfite: Šaty jej držal náhrdelník a prsiská kypeli cez obriu kľúčovú dieru!
Zahraniční prominenti
FOTO Paľo Habera a jeho
Habera biedu netrie: FOTO Na ruke nosí šperk v hodnote bratislavského bytu!
Domáci prominenti
Aktuálne FOTO vnútri Česká topmodelka nestarne: Ona
Česká topmodelka nestarne: Ona oslávi 55 rokov? Tereza, ukáž občiansky!
Zahraniční prominenti
Diana Mórová
Mórová o bývalej láske Tomášovi Maštalírovi: Odkaz, na ktorý nie je pripravený
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Prelom vo vesmíre? Misia, ktorá môže prepísať doterajšie pravidlá
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Google chce vypustiť MILIÓNY komárov! Dôvod vás možno prekvapí
Zaujímavosti
Od kláštorov po skalné
Od kláštorov po skalné chrámy: Tieto miesta v UNESCO pozná málokto
dromedar.sk
Nočné svietiace oblaky a
Čaká nás astronomická lahôdka: Venuša a Jupiter budú najbližšie k sebe... Už o pár dní! To nie je všetko
Zaujímavosti

Dobré správy

V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne fľaky ani oranžová pokožka: Táto novinka zo Slovenska prekvapí aj vás
feminity.sk

Ekonomika

Novinka z dlho očakávaného úseku diaľnice pri Ružomberku: Diaľničiari avizujú kolaudáciu už čoskoro! (foto)
Novinka z dlho očakávaného úseku diaľnice pri Ružomberku: Diaľničiari avizujú kolaudáciu už čoskoro! (foto)
Analytik rozobral vládny balíček na drobné: Veľké očakávania narazili na tvrdú realitu!
Analytik rozobral vládny balíček na drobné: Veľké očakávania narazili na tvrdú realitu!
Káva zlacnela takmer o tretinu: Analytik prezradil, či sa to prejaví aj v obchodoch
Káva zlacnela takmer o tretinu: Analytik prezradil, či sa to prejaví aj v obchodoch
Bez bločku a lacnejšie? Slováci to povedali na rovinu, štát má veľký problém! (prieskum)
Bez bločku a lacnejšie? Slováci to povedali na rovinu, štát má veľký problém! (prieskum)

Šport

Slováci budú prikovaní pri televízoroch: Emmu Zapletalovú čaká ďalší veľký večer
Slováci budú prikovaní pri televízoroch: Emmu Zapletalovú čaká ďalší veľký večer
Diamantová liga
Weiss musel urobiť vynútenú zmenu! Strelec opúšťa reprezentáciu, nahradí ho hviezda Košíc
Weiss musel urobiť vynútenú zmenu! Strelec opúšťa reprezentáciu, nahradí ho hviezda Košíc
Reprezentácia
Márne naháňal Slovan v bitke o titul: Niké liga avizuje po Weissovi druhú trénerskú zmenu
Márne naháňal Slovan v bitke o titul: Niké liga avizuje po Weissovi druhú trénerskú zmenu
Niké liga
Trnovský si po odchode zo Slovana našiel nový klub: O hernú minutáž zabojuje opäť v Niké lige
Trnovský si po odchode zo Slovana našiel nový klub: O hernú minutáž zabojuje opäť v Niké lige
Niké liga

Auto-moto

Auto na sneh aj na piesok. Do hôr i k moru. Hlavne rýchlo, hlavne nenápadne
Auto na sneh aj na piesok. Do hôr i k moru. Hlavne rýchlo, hlavne nenápadne
Zaujímavosti
TEST: Mitsubishi Outlander - nový, väčší, silnejší, prémiovejší
TEST: Mitsubishi Outlander - nový, väčší, silnejší, prémiovejší
Klasické testy
TEST: DS Automobiles N°4 Hybrid 145 - nové auto, nový motor
TEST: DS Automobiles N°4 Hybrid 145 - nové auto, nový motor
Klasické testy
NDS upraví povrch vozovky na diaľničnom úseku D1 pri Martine
NDS upraví povrch vozovky na diaľničnom úseku D1 pri Martine
Doprava

Kariéra a motivácia

O pár dní začnú platiť nové pravidlá: Na tieto povinnosti by zamestnávatelia nemali zabudnúť
O pár dní začnú platiť nové pravidlá: Na tieto povinnosti by zamestnávatelia nemali zabudnúť
Pre zamestnávateľov
Stačia vám 4 minúty: Vďaka tomuto rannému rituálu bude váš deň úspešnejší
Stačia vám 4 minúty: Vďaka tomuto rannému rituálu bude váš deň úspešnejší
Motivácia a inšpirácia
Firmy veria v lepšie časy, zamestnanci zažívajú opak. Čo sa dnes deje na trhu práce?
Firmy veria v lepšie časy, zamestnanci zažívajú opak. Čo sa dnes deje na trhu práce?
Pracovné prostredie
Výpoveďou to nekončí, ale začína: Ako nájsť správny smer, keď sa po odchode z práce ocitnete v slepej uličke?
Výpoveďou to nekončí, ale začína: Ako nájsť správny smer, keď sa po odchode z práce ocitnete v slepej uličke?
Kariérne poradenstvo

Varenie a recepty

V hlavnej úlohe jahody: 25 najlepších receptov na svieže letné dezerty.
V hlavnej úlohe jahody: 25 najlepších receptov na svieže letné dezerty.
Lahodný jogurtový koláč: Jahody len naukladám na cesto a zasypem mrveničkou.
Lahodný jogurtový koláč: Jahody len naukladám na cesto a zasypem mrveničkou.
Dokonalé domáce bazové cukríky: Medovo-citrusová explózia
Dokonalé domáce bazové cukríky: Medovo-citrusová explózia
Rady a tipy
Toto je najsviežejší jahodový zákusok na letné oslavy!
Toto je najsviežejší jahodový zákusok na letné oslavy!
Ovocné dezerty

Technológie

Microsoft navrhol nový hardvér postavený na Androide. Nie je to telefón, tablet ani nič, čo by si čakal
Microsoft navrhol nový hardvér postavený na Androide. Nie je to telefón, tablet ani nič, čo by si čakal
Android
Toto nemalo byť možné. Webb našiel starobylú galaxiu XMM-VID1-2075, ktorá sa správa tak, akoby preskočila miliardy rokov vývoja
Toto nemalo byť možné. Webb našiel starobylú galaxiu XMM-VID1-2075, ktorá sa správa tak, akoby preskočila miliardy rokov vývoja
Vesmír
Ako Čína udržiava severokórejskú ekonomiku pri živote – parochne, sankcie a miliardový obchod
Ako Čína udržiava severokórejskú ekonomiku pri živote – parochne, sankcie a miliardový obchod
Nezaradené
VIDEO: Ukrajina postupne nasadzuje roboty namiesto pešiakov. Chce nimi nahradiť až tretinu najrizikovejšej práce na fronte
VIDEO: Ukrajina postupne nasadzuje roboty namiesto pešiakov. Chce nimi nahradiť až tretinu najrizikovejšej práce na fronte
Armádne technológie

Bývanie

Architekt už vtedy vedel, čo robí. Jeho byt má 77 rokov, no navrhol ho tak dobre, že môže ísť príkladom i dnes
Architekt už vtedy vedel, čo robí. Jeho byt má 77 rokov, no navrhol ho tak dobre, že môže ísť príkladom i dnes
Stačia aj jednoduché zmeny a hneď to vyzerá vkusne. 6 úprav dizajnu, ktoré pomôžu zlepšiť celý dojem z obývačky
Stačia aj jednoduché zmeny a hneď to vyzerá vkusne. 6 úprav dizajnu, ktoré pomôžu zlepšiť celý dojem z obývačky
Aj takto sa dá zachrániť historický dom. Vrátili mu krásu z minulosti a spravili v ňom príťažlivé bývanie
Aj takto sa dá zachrániť historický dom. Vrátili mu krásu z minulosti a spravili v ňom príťažlivé bývanie
Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru
Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru

Pre kutilov

Poznáte Šittov rez? Urobte ho na marhuliach v júni a budúci rok vám kvety nezničia jarné mrazy
Poznáte Šittov rez? Urobte ho na marhuliach v júni a budúci rok vám kvety nezničia jarné mrazy
Zelenina a ovocie
Strop napadnutý hnilobou nezatepľujte! Majitelia chalúp robia pred letom obrovskú chybu
Strop napadnutý hnilobou nezatepľujte! Majitelia chalúp robia pred letom obrovskú chybu
Zateplenie
Také košaté ešte neboli! Tipy, ako sa starať o previsnuté muškáty, aby rástli do objemu
Také košaté ešte neboli! Tipy, ako sa starať o previsnuté muškáty, aby rástli do objemu
Okrasná záhrada
Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy mu ležali pri nohách: Krátko pred svadbou si stanovil jednu požiadavku v sexe, ktorú som musela plniť každý deň
Partnerské vzťahy
Ženy mu ležali pri nohách: Krátko pred svadbou si stanovil jednu požiadavku v sexe, ktorú som musela plniť každý deň
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Fľaškomat ako hygienická PASCA?
Domáce
Fľaškomat ako hygienická PASCA? V obchode pri ňom objavili ŠVÁBA! DESIVÉ slová potravinárov, TOTO sa nečíta ľahko
Kolaps zdravotníctva na Spiši:
Domáce
Kolaps zdravotníctva na Spiši: Rodičia sú v šoku, s chorými deťmi budú musieť cestovať aj hodiny
V obľúbenom reťazci našli
Domáce
V obľúbenom reťazci našli pokazené mäso: Odpudzujúci ZÁPACH po otvorení! REAKCIA obchodu
Pri kúpaní vo Váhu
Domáce
Hrdina Michal (†27) zachránil topiace sa dievčatko (5), z vody sa už nevynoril: Opis svedka a EMOTÍVNE odkazy do neba

Ďalšie zo Zoznamu