Pracovníci ČT a ČRo opäť pohrozili štrajkom: Do práce prišli v čiernom

PRAHA - Pracovníci Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v stredu opäť protestovali proti plánovanej zmene ich financovania. Pred hlavnou budovou ČT na Kavčích horách sa zišli päť minút pred poludním a oblečení v čiernom, čím chceli dať podľa svojich slov najavo odpor proti avizovaným krokom vlády. Zároveň vyhlásili, že ak s nimi vláda nezačne rokovať, sú pripravení štrajkovať.
„Vysielať čiernu a ticho nechceme, preto sme dnes vyrazili do ČT a ČRo v čiernom a symbolicky o päť minút 12 odkazujeme: verejnoprávne médiá sme odhodlaní brániť. Nechceme, aby verejnoprávna televízia a rozhlas, ktoré patria vám, občanom, boli priamo závislé od politickej vôle akejkoľvek vlády,“ povedal za iniciatívu Verejnoprávne v ČT moderátor televízie Daniel Stach.
Predseda pražských odborov ČT Vlastimil Vojtěch kritizoval aj poslanecký návrh, ktorý má ambíciu oslobodiť viaceré skupiny od platenia koncesionárskych poplatkov už od júla a mal by tak byť akýmsi prechodným krokom k úplnému zrušeniu poplatkov. Ak by návrh prešiel, ČT by podľa Vojtěcha tento rok prišla približne o 1,4 miliardy korún (58 miliónov eur) a rozhlas asi o pol miliardy (20 miliónov eur). Podotkol, že médiám by hrozila insolvencia.
Odbory varujú pred stratou miliárd
Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti bola podľa jeho slov „podaná ruka“ k začatiu diskusie, k čomu však nedošlo. "Pán premiér, podaná ruka znamená ponuka na rokovanie. Ale naša podaná ruka nebude trvať dlho. Buď s nami začnete rokovať, alebo budeme musieť použiť všetky kroky, ktoré nám náš právny poriadok umožňuje, aby sme dali najavo, že aj odbory budú brániť ČT, ich zamestnancov a nezávislosť tak, aby táto inštitúcia mohla ďalej pracovať pre našich občanov,“ dodal Vojtěch.
Verejnoprávne médiá hrozia štrajkom
Jan Herget za iniciatívu Verejnoprávne v ČRo dodal, že obe médiá sa chcú naďalej zodpovedať verejnosti, a nie politikom. „Ak by rôzne návrhy ohrozovali nezávislosť a budúcnosť verejnoprávnych médií, ďalším prirodzeným krokom bude štrajk,“ upozornil. Pracovníci ČT následne pred budovou skandovali: „Nebudeme mlčať!“
Český premiér Andrej Babiš v pondelok avizoval, že s riaditeľmi ČT a ČRo sa stretne budúci týždeň v utorok. Zároveň dodal, že keďže vláda z kritizovaného návrhu ministra kultúry, ku ktorému sa zišlo okolo 400 pripomienok, upustila, nie je už dôvod protestovať. Oznámil, že celý zákon sa meniť nebude, zmení sa len financovanie z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu.