Sexuálny útok na britskej pláži: Poliak a Rumun mali znásilniť dve tínedžerky!

NORWICH - Britská polícia obvinila dvoch cudzincov v súvislosti s prípadom údajného sexuálneho útoku na dve mladé dievčatá v prímorskom letovisku Great Yarmouth. K incidentu malo dôjsť v polovici mája na pláži South Beach Parade. O vine oboch mužov rozhodne súd.
Dvoch cudzincov obvinili po útoku na dve dievčatá na pláži
Britská polícia obvinila dvoch mužov v súvislosti s prípadom údajného znásilnenia dvoch mladých dievčat, ku ktorému malo dôjsť v noci zo 15. na 16. mája na pláži South Beach Parade v anglickom prímorskom meste Great Yarmouth. Podľa polície vyšetrovanie postupne viedlo k obvineniu 35-ročného občana Poľska Dawida Wlacha a 34-ročného rumunského občana Madalina Ilincu. O najnovšom vývoji informoval denník Daily Mail s odvolaním na políciu grófstva Norfolk.
Vyšetrovanie trvalo niekoľko týždňov
Policajti boli na miesto privolaní krátko po polnoci po oznámení, že na pláži došlo k útoku na dve tínedžerky. Okolie uzavreli a okamžite začali rozsiahle vyšetrovanie. Už nasledujúci deň zadržali v grófstve Northamptonshire prvého podozrivého, zatiaľ čo po druhom niekoľko týždňov pátrali. O priebehu vyšetrovania priebežne informovala polícia aj britské médiá.
Dievčatá sa s mužmi predtým nepoznali
Podľa informácií, ktoré odzneli počas súdneho konania, sa obe poškodené s obvinenými pred incidentom nepoznali. Vyšetrovatelia tvrdia, že skupina sa najskôr stretla v blízkosti hotela neďaleko pláže a neskôr sa presunula na pobrežie, kde malo dôjsť ku skutkom, pre ktoré sú obaja muži stíhaní. Tieto okolnosti zverejnila aj televízia ITV News.
Obaja predstúpia pred súd
Poľský občan Dawid Wlach čelí dvom obvineniam zo znásilnenia a dvom obvineniam zo sexuálneho napadnutia. Rovnaký prípad sa týka aj rumunského občana Madalina Ilincu, ktorého polícia obvinila už skôr.
Obaja muži majú v najbližších dňoch predstúpiť pred Korunný súd v Norwichi. O ich vine alebo nevine zatiaľ nebolo rozhodnuté a naďalej platí prezumpcia neviny.