Nela Pocisková si s dcérou splnila veľký sen: Nezabudnuteľný zážitok! Túžila po tom roky

KORZIKA - Herečka a speváčka Nela Pocisková si užíva letné dni naplno. Ukázala sériu záberov z dovolenky, na ktorých zachytila jeden zo svojich vysnívaných momentov. Spolu s dcérou Lianou si splnili sen, na ktorý len tak nezabudnú.
Nela Pocisková prežíva vydarené obdobie. Okrem toho, že sa teší z pozitívnych reakcií na videoklip k piesni #NEdokonaLA, si dopriala aj zaslúžený oddych. Na sociálnej sieti sa pochválila zábermi z dovolenky, kde si spolu s dcérou Lianou splnila jeden zo svojich veľkých snov.
Na Instagrame zverejnila niekoľko záberov z malebného pobrežia s tyrkysovým morom, dramatickými útesmi aj luxusnou jachtou. Zo záberov sa zdá, že trávia dovolenku v okolí Bonifacia na Korzike, ktoré patrií k najkrajším miestam stredomoria. Najväčšiu pozornosť však upútal moment, ktorý bol pre ňu očividne výnimočný. Herečka sa totiž pochválila fotografiou, na ktorej sedí na koni priamo v mori. Spoločnosť jej robí dcéra Liana, ktorá si rovnaký zážitok užívala na vlastnom koni. K fotografii Nela pridala jednoduchý, no výstižný odkaz: „Sen splnený – cválať v mori na koni.“
Zo záberov je zrejmé, že si spoločné chvíle naplno vychutnávali. Úsmevy na tvárach mamy aj dcéry hovoria za všetko a dokazujú, že práve takéto okamihy patria medzi tie, na ktoré sa nezabúda.
Zdá sa, že obľúbená umelkyňa si po pracovných povinnostiach dopriala zaslúžený oddych a zároveň splnila sen nielen sebe, ale aj svojej dcére.
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