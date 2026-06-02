Po kolapse a zdravotných problémoch zmizla z dohľadu: Laura Arcolin ukázala, kde naberá nové sily!

GRÉCKO - Porotkyňa šou Let's Dance Laura Arcolin si po nedávnych zdravotných komplikáciách dopriala zaslúžený oddych. Spolu s manželom Massimom odcestovala do Grécka, odkiaľ ukázala, ako vyzerajú jej dni plné regenerácie.
Známa porotkyňa Laura Arcolin, ktorá bola súčasťou tohtoročnej tanečnej šou Let's dance, v posledných dňoch vystrašila svojich fanúšikov. Obľúbená porotkyňa Let's Dance totiž pre zdravotné problémy skolabovala a nemohla sa zúčastniť ani očakávanej súťaže v anglickom Blackpool. Po náročnom období sa preto rozhodla vypnúť a dopriať si čas na zotavenie.
Spoločnosť jej robí manžel, s ktorým odcestovala na slnečný grécky ostrov Mykonos. Práve odtiaľ sa prihovorila svojim sledovateľom na Instagrame a zároveň zverejnila sériu fotografií z dovolenky.
„Môj nie typický súhrn obrázkov, ale toto je realita posledných 4 dní. Načerpávam energiu, veľa spím, okolo 10 hodín denne, veľa jeme, veľa naozaj oddychujeme. Viac sme zatiaľ nestihli, ale verím, že to má takto byť. Pozdravujeme vás,“ napísala Laura k záberom.
Zdá sa, že po zdravotných komplikáciách stavila predovšetkým na pokoj, oddych a regeneráciu. Fanúšikovia jej pod fotografiami okamžite začali posielať povzbudivé odkazy a želania skorého návratu do plnej formy. A podľa úsmevu, ktorým Laura pózuje na záberoch z Grécka, sa zdá, že dovolenka jej naozaj prospieva.