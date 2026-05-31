Francúzsko požiadalo o zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN o Libanone

PARÍŽ - Francúzsko požiadalo o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN po tom, čo izraelské jednotky obsadili strategický hrad Beaufort v južnom Libanone. V nedeľu to oznámil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot, píše o tom agentúra AFP.
„Požiadal som o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, pretože hoci uznávame právo Izraela, rovnako ako aj všetkých krajín, na sebaobranu... nič nemôže ospravedlniť pokračovanie izraelských vojenských operácií v Libanone a čoraz hlbšiu okupáciu libanonského územia,“ povedal Barrot pre televíziu BFMTV.
Šéf francúzskej diplomacie informoval o tomto kroku po tom, čo izraelská armáda v nedeľu oznámila, že jej jednotky postupujú v Libanone v rámci rozšírených pozemných operácií. Cieľom je posilniť vojenskú pozíciu na juhu tejto krajiny, kde Izrael bojuje proti Iránom podporovanému hnutiu Hizballáh.
Počas operácie spustenej v posledných dňoch izraelské sily obsadili strategický hrad Beaufort na juhu Libanonu a postúpili do oblasti potoka Wádí as-Salúkí, čím podľa vyhlásenia armády „posilnili operačnú kontrolu v južnom Libanone a odstránili priamu hrozbu pre (oblasť) Prst Galiley a Metulu“. Ide o najsevernejšiu časť Izraela a tamojšiu pohraničnú obec.