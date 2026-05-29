Politici, šéf aliancie a aj Ozbrojené sily SR bijú na poplach: Výbuchy dronov v NATO nesmieme tolerovať!

GALATI/PRAHA/BRATISLAVA - Na incident v rumunskom meste Galați, kde ruský dron zasiahol obytný dom na území členského štátu NATO, reagovali viacerí európski lídri aj predstavitelia aliancie. Generálny tajomník NATO Mark Rutte zdôraznil, že aliancia je pripravená „brániť každý centimeter spojeneckého územia“ a označil správanie Ruska za nebezpečenstvo pre celú Európu. Hlasnejšia však bola slovenská opozícia a tiež Ozbrojené sily SR.
K incidentu sa vyjadril predseda vlády Robert Fico. Žiada otvorenie okamžitého dialógu medzi EÚ a Ruskou federáciou.
Na prípad z Rumunska predpoludním už reaguje aj ministerstvo zahraničných veci (MZV) Slovenskej republiky. "Slovenská republika dôrazne odsudzuje ruské vzdušné útoky, ktoré zasiahli civilnú infraštruktúru v rumunskom Galati. Vyjadrujeme solidaritu Rumunsku, odmietame akékoľvek narušenie vzdušného priestoru členského štátu NATO a neprípustné ohrozenie civilistov. Sme pripravení podporiť opatrenia na posilnenie obranyschopnosti a odolnosti krajín na východnom krídle Aliancie. Vyjadrujeme podporu stabilite, bezpečnosti a úzkej spolupráci medzi spojencami v NATO," reagoval minister Juraj Blanár.
Opozícia hľadá premiéra a ministra
Medzi prvými reagoval líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. "Dokedy chcú čakať Fico s Blanárom na jednoznačné odsúdenie ruskej agresie a koniec flirtovania s vrahom Putinom?" pýta sa Šimečka.
Vyslovene znepokojený je aj exminister zahraničných vecí z radov PS Ivan Korčok. "Kde je premiér? Kde je minister zahraničných vecí? Kde je jasné odsúdenie Ruska? Títo ľudia hovoria o normalizácii vzťahov s Moskvou. Prosím pekne, aké vzťahy chcú normalizovať?" pýta sa Korčok.
Znepokojenie vyjadril aj český premiér Andrej Babiš, ktorý odsúdil nielen výbuch v Rumunsku, ale aj útoky na Ukrajine. "Česká republika pevne stojí pri našich aliančných partneroch a rovnako tak odsudzujeme pokračujúcu ruskú agresiu voči Ukrajine," dodal Babiš.
Sme pripravení brániť každý centimeter, tvrdí Rutte
Generálny tajomník NATO Mark Rutte zdôraznil, že po incidente telefonoval s prezidentom Rumunska a uistil ho, že NATO vyjadruje absolútnu solidaritu s Rumunskom a vyjadruje ľútosť nad tým, že po incidente došlo k zraneniam. "NATO bude obrániť každý centimeter aliančného územia. Budeme pokračovať a zlepšovať našu prpravenosť a obranu proti rôznym hrozbám, vrátane dronov," napísal Rutte po telefonáte s prezidentom. Odsúdil tiež ruskú agresiu.
Ozbrojené sily posilňujú výmenu informácii a zavádzajú opatrenia
Podľa stanoviska Ozbrojených síl SR sú prijímané opatrenia v rámci integrovaného aliančného systému NATINAMDS. Zároveň je posilnená výmena informácií o vzdušnej situácii. Uviedol to hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič.
"Ozbrojené sily SR plnia úlohy ochrany vzdušného priestoru v rámci integrovaného aliančného systému NATINAMDS. V súvislosti s aktuálnou situáciou sú prijímané opatrenia v rámci tohto systému a je posilnená výmena informácií o vzdušnej situácii," priblížil Zemanovič. Doplnil, že zvýšené opatrenia súvisiace s prehľadom o vzdušnej situácii plnia od začiatku konfliktu na Ukrajine.