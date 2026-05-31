Ďalšia VÁŽNA nehoda autobusu: Zrazil sa s autom, hlásia zranených! Vyhlásili mimoriadnu udalosť, cestu uzavreli

BORŠOV NAD VLTAVOU - Množstvo ľudí sa zranilo pri zrážke autobusu s osobným autom pri Boršove nad Vltavou na Českobudějovicku. Podľa hovorcu tamojších krajských záchranárov Vojtecha Míry operačné stredisko vyhlásilo mimoriadnu udalosť. Podľa polície v autobuse cestovali cudzinci.
Po zrážke autobusu s osobným vozidlom sa zranilo 13 ľudí. Jedna žena má vážne mnohopočetné zranenia, ďalší muž sa zranil stredne ťažko. Ostatní utrpeli ľahké zranenia, informovala hovorkyňa krajských záchranárov Petra Kafková. Všetci pacienti boli pri vedomí.
Cesta je uzavretá, uviedla česká polícia na X. "Na mieste zasahujú tri posádky rýchlej zdravotnej pomoci a dva lekárske vozidlá systému randez-vous," uviedol Míra. Polícia varovala, nech ľudia jazdia za silného dažďa a búrok, ktoré prechádzajú Českom, opatrne.