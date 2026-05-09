Zatkli bývalého dozoru z tajnej väznice kde sa mali diať mučenia a vojnové zločiny

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
PARÍŽ - Vo Francúzsku bol zatknutý ukrajinský občan podozrivý z účasti na mučení väzňov v tajnej väznici Izoľacija v Donecku. Oznámil to ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko, píše ruský denník Novaja Gazeta.

Podľa ukrajinských vyšetrovateľov muž v rokoch 2017–2019 dobrovoľne spolupracoval s ministerstvom štátnej bezpečnosti proruskej Doneckej ľudovej republiky (DĽR). Bývalí väzni ho označili za asistenta vedenia väznice, kde sa podieľal na vynucovaní priznaní, používal násilie, mučenie, ponižovanie a psychologický nátlak. Ukrajinské úrady tvrdia, že bolo identifikovaných najmenej deväť jeho obetí.

Útek do Francúzska a zatknutie

Keď bol jeho prípad postúpený súdu na Ukrajine, utiekol do Francúzska, kde žije od roku 2021 a pokúšal sa získať štatút utečenca. Vďaka spolupráci medzi Francúzskom a Ukrajinou a aktivite mimovládnej organizácie Truth Hounds ho zadržali a obvinili z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.

Izoľacija je bývalá továreň na izolačné materiály v Donecku na ulici Svitloho Šľachu, v ktorej neskôr vzniklo centrum súčasného umenia. V roku 2014 ju obsadili ozbrojené sily DĽR. Následne bola využívaná ako ich základňa, sklad a miesto nelegálneho väznenia.

Podľa OSN tam bol zadržiavaný ukrajinský vojenský personál, osoby podozrivé z väzieb na SBU a zo špionáže. Správa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) o situácii na východe Ukrajiny v rokoch 2014 až 2021 popisuje prípady mučenia, bitiek, fingovaných popráv, sexuálneho násilia a nútenej práce.

Dárius Koči chystá veľký deň: Toto sú jeho nápady, ako to urobí!
Trnavský rínek plný pestrého programu a rôznych predajcov
Živá história, dobová hudba a šermiarske súboje na hrade Devín
AKTUÁLNE Pri Nitre sa stala vážna dopravná nehoda: Zasahuje vrtuľník, na mieste sú všetky zložky
AKTUÁLNE HROMADNÁ NEHODA Zasahuje aj vrtuľník, cesta je uzavretá
