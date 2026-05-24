Parlamentné voľby na Cypre: Už sú známe predbežné oficiálne výsledky

NIKÓZIA – V nedeľňajších parlamentných voľbách na Cypre zvíťazila konzervatívna strana Demokratické zhromaždenie (DISY) s 27 percentami hlasov a druhá skončila s necelými 24 percentami ľavicová Pokroková strana pracujúceho ľudu (AKEL). Vyplynulo to večer z predbežných oficiálnych výsledkov, píše agentúra DPA.
Na treťom mieste bol ultranacionalistický Národný ľudový front (ELAM) so zhruba 11 percentami, oznámilo ministerstvo vnútra po sčítaní približne 85 percent hlasov. Do parlamentu sa dostali aj centristická Demokratická strana s desiatimi percentami a ďalšie dve menšie subjekty vrátane novej strany Priama demokracia Cyprus, ktorú založil influencer a europoslanec Fidias Panajotu.
Účasť na voľbách dosiahla 66,6 percenta. Oficiálne konečné výsledky a rozdelenie kresiel v parlamente zverejnia podľa štátnej televízie RIK v pondelok. O priazeň 569.000 voličov sa v ostrovnej krajine EÚ uchádzalo 17 politických strán. Rozhodovalo sa o 56 z celkovo 80 kresiel v jednokomorovom parlamente. Zostávajúcich 24 kresiel je podľa ústavy pridelených komunite cyperských Turkov, tie však dlhodobo zostávajú neobsadené.
Voľby sú pozorne sledované ako dôležitý ukazovateľ nálad verejnosti pred prezidentskými voľbami v roku 2028, pretože priamo volená hlava štátu má výkonnú moc – zostavuje a vedie vládu – a parlament hlavne kontrolnú funkciu, konštatovala DPA. Súčasný prezident Nikos Christodulidis, bývalý člen DISY, ktorý kandidoval ako nezávislý, je v úrade od roku 2023 a môže sa uchádzať o opätovné zvolenie.