Rozkošná opička s plyšákom dojala svet: Vo výbehu ju prepadol drzáň v KOSTÝME, okamžitý zákrok pracovníkov!

TOKIO - Zoologická záhrada pri Tokiu sa opäť dostala do centra pozornosti. Do výbehu známeho makaka Puncha, ktorého preslávili dojímavé videá s plyšovou hračkou z IKEY, vnikol maskovaný Američan. Incident si pritom jeho kamarát natáčal na video a zábery následne skončili na sociálnych sieťach. Muž sa vo výbehu dlho neohrial a krátko na to ho pracovníci "vyprevadili" dverami.
K incidentu došlo v meste Ičikawa neďaleko Tokia. Podľa polície preliezol 24-ročný americký študent oplotenie a zoskočil do suchej priekopy pri výbehu makakov. Celú akciu natáčal jeho 27-ročný komplic, americký spevák. Zamestnanci zoologickej záhrady dvojicu zadržali a odovzdali polícii.
Makaky najskôr muža iba zvedavo sledovali. Keď sa však priblížil bližšie k zvieratám, splašili sa a utiekli na vrchol umelej skaly vo výbehu.
Nič emotívnejšie dnes neuvidíte! Makak Punch hľadá lásku v plyšákovi: VIDEO Z tohto vám pukne srdce
Bizarný kostým
Narušiteľ mal na hlave masku usmievajúceho sa smajlíka s tmavými okuliarmi. Na sociálnych sieťach ho viacerí označujú za "crypto bro“, keďže mal propagovať takzvaný memecoin – kryptomenu inšpirovanú internetovými meme trendmi a populárnou kultúrou.
Japonská polícia zatiaľ neuviedla, čo bolo presným motívom mladíkov. Video z incidentu však zverejnili na internete, kde už nazbieralo státisíce pozretí.
Makak Punch dojal celý svet
Výbeh makakov sa stal turistickou atrakciou práve vďaka príbehu opičky Punch. Jeho matka sa oň po narodení odmietla starať, a tak ho vychovali ošetrovatelia.
Malý makak dostal plyšovú opicu z obchodného domu IKEA, ktorá mu mala nahradiť matku. Punch si na hračku silno zvykol a videá, na ktorých sa k nej túli, obleteli celý svet.
Spočiatku mal problém zaradiť sa medzi ostatné makaky, no neskôr sa mu podarilo vytvoriť si vzťah s mladou samičkou. Ošetrovatelia veria, že si postupne upevní svoje miesto v skupine.