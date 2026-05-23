Sobota23. máj 2026, meniny má Želmíra, zajtra Ela, Vanesa

Stavební inšpektori budú pri kontrole používať telové kamery: Sú často napádaní

Martin Zlocha Zobraziť galériu (4)
Martin Zlocha (Zdroj: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)
© Zoznam/red © Zoznam/red

BRATISLAVA - Kontrola stavieb je už vyše roka, teda od účinnosti novej stavebnej legislatívy, pod Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR. Stavební inšpektori pri kontrole stavieb čelia v teréne často vyhroteným situáciám a emóciám zo strany kontrolovaných subjektov. O pokutách a ich výške, bezpečnosti inšpektorov, ale aj stavieb, sme sa rozprávali s Martinom Zlochom, generálnym riaditeľom sekcie štátneho stavebného dohľadu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Koľko pokút ste za rok udelili?

  • Stavební inšpektori jednotlivých regionálnych úradov Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR počas prvého roka udelili pokuty v celkovej výške viac ako pol milióna eur. Zaplatených zatiaľ bolo takmer 300-tisíc eur. Medzi udelením pokuty a jej zaplatením je ešte súbor krokov, ktorý robí tento rozdiel.

Za čo ste najčastejšie udeľovali pokuty? Sú to stále čierne stavby?

  • Je to rôzne. Všeobecne sa to dá zhrnúť, že pokuty sa týkajú porušení resp. nedodržiavania stavebného zákona. Náš úrad v rámci svojich kompetencií kontroluje napríklad, či má stavba potrebné povolenie na výstavbu, či sa stavia alebo je postavená v súlade so stavebným zákonom a podobne alebo, či sa stavba užíva podľa platných povolení. Nie je to teda len o čiernych stavbách, ako sa to často zjednodušuje. Naši stavební inšpektori sa pozerajú aj na to, či napríklad niekto nepostavil o poschodie viac, prípadne menej ako mal, alebo či nie je na budove narušená statika. Situácie, s ktorými sa stretávame v teréne, sú naozaj rôzne.

Stavební inšpektori budú pri
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)

Takže stavební inšpektori nie sú prioritne zameraní na čierne stavby?

  • Takto, tzv. čierne stavby sú rozhodne podstatnou súčasťou ich práce. Dôležitou úlohou, ktorú však v rámci svojho výkonu majú, je dozor nad bezpečnosťou stavieb. A to všetkých stavieb. Tých, ktoré sa ešte len stavajú ale aj tých, ktoré sa už používajú. Ako sme sa pred chvíľou rozprávali, ide predovšetkým o statiku budov a podobne. Prioritou nášho úradu je naozaj robiť výkon štátneho stavebného dohľadu tak, aby stavby, v ktorých žijeme, pracujeme a trávime voľný čas, boli naozaj bezpečné. Napriek tomu, musím povedať, že nie vždy našich inšpektorov vítajú s otvorenou náručou. Je to asi pochopiteľné, ak berieme do úvahy, že udelené sankcie môžu byť v desaťtisícoch eur.

Je to asi prirodzené, pokiaľ im hrozia pokuty. Emócie musia byť dosť vyhrotené. Mali ste už aj nejaké incidenty za ten rok?

  • Incidentov bolo viacero. Naši stavební inšpektori sa naozaj v teréne stretávajú s rôznym typom reakcií. A napriek tomu, že sú to všetko skúsení a vyškolení odborníci, nájdu sa prípady, ktoré nás resp. ich dokážu prekvapiť. Evidujeme dokonca prípad, kedy bol náš stavebný inšpektor napadnutý.

Kvôli kontrole budovy?

  • Áno. Fyzické ataky sú síce zriedkavejšie ako verbálne, ale naši ľudia sa s nimi reálne stretávajú.

Ako to riešite?

  • Od začiatku úzko spolupracujeme s políciou a vo vybraných prípadoch, kde už prípravné konanie naznačuje, že by mohla byť situácia vyhrotená, dokonca pristupujeme k asistencii policajtov. Chodia na výjazd spolu s našimi inšpektormi. Bezpečnosť je pre nás na prvom mieste. A netýka sa to len bezpečnosti budov, ale aj bezpečnosti našich ľudí. Práve preto už tento rok dostanú do výbavy telové kamery. Tie budú zaznamenávať celý priebeh výkonu štátneho stavebného dohľadu.

Takže ich budú mať na sebe ako policajti?

  • Áno, presne tak. Používanie telových kamier umožní zaznamenávať priebeh kontrol, čím sa posilní jednak ochrana inšpektorov a tiež sa zvýši celková miera objektivity a transparentnosti.

Stavební inšpektori budú pri
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)

V niektorých európskych krajinách sa na výkon štátneho stavebného dohľadu používajú aj drony. Budete ich využívať aj vy?

  • Áno, modernizujeme aj technické vybavenie. Okrem telových kamier pribudnú inšpektorom v teréne aj drony. Tie budú v každom z našich ôsmich regionálnych úradov.

Takže teraz už „budete vidieť“ aj na stavbu, ak vás majiteľ nepustí cez bránu?

  • Takto by som to určite neformuloval, je to príliš veľká skratka. Začal by som inak – používanie dronov v prvom rade posunie celý výkon štátneho stavebného dohľadu do 21. storočia. Veľmi sa teším z toho, že technické vybavenie našich inšpektorov už bude porovnateľné s ich kolegami z európskeho priestoru, čo je veľmi pozitívne. Ale, aby som sa vrátil späť k vašej otázke – zavedenie dronov v prvom rade umožní stavebným inšpektorom vykonávať vzdialený dohľad pri objektoch, ktoré sú ťažko dostupné, ako strechy, fasády či komíny – čiže zase tam zásadnú rolu hrá bezpečnosť. A áno, umožní im to aj vzdialený dohľad aj v prípadoch, kde im nebol umožnený prístup a aj z verejných priestranstiev. Rád by som však jedným dychom dodal, že všetko bude v súlade s leteckou legislatívou a pravidlami ochrany súkromia.

Viete to garantovať?

  • Samozrejme, všetci naši inšpektori prešli príslušnými školeniami a skúškami, ktoré boli zamerané nielen na to, ako používať drony, ale aj na to, aké podmienky musia byť pri výkone dohľadu splnené, aby nedošlo k porušeniu práv občanov. A aj na to majú resp. budú  slúžiť aj už spomínané telové kamery, ktoré budú zaznamenávať priebeh kontrol, čím sa zvýši aj miera objektivity a transparentnosti. Záznamy zároveň prispejú aj k zjednodušeniu a zrýchleniu nadväzujúcich procesov.

Koľko kontrol ste vykonali za prvý rok, odkedy je štátny stavebný dohľad pod vaším úradom?

  • Počas prvého roka sme na našich regionálnych úradoch prijali necelých 6500 podnetov, pričom viac ako polovicu sa nám podarilo aj uzavrieť. Považujem to za veľký úspech, keďže to bol veľmi náročný rok a kým sme sa mohli naplno zamerať na napĺňanie agendy. V prvom rade sme museli posilniť personálne kapacity, vyškoliť zamestnancov, nastavovať procesy a vypracovať metodiku k novému Stavebnému zákonu. To všetko sme zvládli a som hrdý, že po roku môžeme povedať, že sa nám podarilo zabezpečiť jednotný výkon štátneho stavebného dohľadu v rámci celého Slovenska. Aj keď začiatky boli naozaj ťažké.

Stavební inšpektori budú pri
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)

Tvrdíte, že ste prijali takmer 6500 podnetov. Ako prebieha celý proces? Čo sa stane po podaní podnetu?

  • Ak sa po prijatí podnetu vyhodnotí, že je potrebný výkon štátneho stavebného dohľadu, stavebný inšpektor vždy o termíne a čase kontroly informuje vlastníka stavby. Nikdy nechodíme náhodne či neohlásení. Napriek tomu sa nám však stáva aj to, že druhá strana sa nedostaví. Vtedy im môže byť uložená pokuta, niekedy aj opakovane. Tu by som rád dal do pozornosti, že inšpektor môže stavebný dohľad vykonať aj bez prítomnosti stavebníka. Neprísť na výkon štátneho stavebného dohľadu tak neznamená, že sa uloženiu pokuty vyhnete. Samozrejme, udeľujeme ich len v prípade porušenia zákona.

Kto porušuje zákon najčastejšie?

  • To, čo vieme povedať je, že najčastejším porušením stavebného zákona, ktoré evidujeme, je, že stavby začínajú vznikať bez stavebného povolenia. Či sa jedná viac o malých či veľkých stavebníkov, prípadne, v ktorej časti Slovenska sa tak deje najčastejšie, to sa paušálne nedá povedať.

Je nejaké odporúčanie, ako sa môžu ľudia vyhnúť pokutám?

  • Recept je jednoduchý – ak nebudú porušenia, nebudú pokuty. Dôležité je uvedomiť si, že porušenia stavebného zákona sa často prelínajú aj s bezpečnosťou stavieb a ľudí, ktorí sa pohybujú v nich či okolo nich. A na to by sme mali myslieť všetci predovšetkým.
Viac o téme: RozhovorMartin Zlocha
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Celebrity vymenili luxus za farmu
Celebrity vymenili luxus za farmu
Feminity TV
Hudobníci predstavili svoje umenie v ulicach počas Ladenia mesta
Hudobníci predstavili svoje umenie v ulicach počas Ladenia mesta
Správy
Kinga Puhová miluje šperky: Fú, toto všetko už dostala od priateľa? Od závisti vás rozpučí
Kinga Puhová miluje šperky: Fú, toto všetko už dostala od priateľa? Od závisti vás rozpučí
Prominenti

Domáce správy

Stavební inšpektori budú pri
Stavební inšpektori budú pri kontrole používať telové kamery: Sú často napádaní
Domáce
Rezort obrany uzavrel zmluvu
Rezort obrany uzavrel zmluvu na servis stíhačiek F-16 za 25 miliónov eur
Domáce
Machala so svojou americkou
Machala so svojou americkou skratkou SŠA tvrdo narazil: Zabrzdil ho poslanec SaS, prehovorili ľudia z katastra!
Domáce
Rušňoparáda 2026 v Košiciach: Historické rušne, najmodernejšie vlaky aj atrakcie pre deti už tento víkend
Rušňoparáda 2026 v Košiciach: Historické rušne, najmodernejšie vlaky aj atrakcie pre deti už tento víkend
Košice

Zahraničné

Ohromný škandál pred letnou
Ohromný škandál pred letnou sezónou v kempe: Opitý chlap mal obťažovať tri ženy, vyhrážky s nožom v ruke!
Zahraničné
Osudová TRAGÉDIA na diaľnici:
Osudová TRAGÉDIA na diaľnici: Uvoľnené koleso vpálilo plnou rýchlosťou do druhého auta, dvaja mŕtvi!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Obrovské nešťastie: V uhoľnej
Obrovské nešťastie: V uhoľnej bani uviazlo 90 baníkov, hlásia tragické následky!
Zahraničné
Tragický výbuch v newyorskej
Tragický výbuch v newyorskej lodenici: Hlásia jednu obeť a 36 zranených
Zahraničné

Prominenti

Vianočný večierok známej kozmetickej
Slovenská moderátorka pár dní po pôrode: Náhla hospitalizácia... Museli ju urgentne operovať!
Domáci prominenti
Zverejnili obsah listov, ktoré
Zverejnili obsah listov, ktoré napísala princezná Diana pred smrťou: Toto predpovedala!
Zahraniční prominenti
Kristína Sisková v podcaste
Herečka zo Sľubu Sisková: Pri tejto správe sa psychicky položila! Za hodinu sa mi zrútil svet
Domáci prominenti
Cestovateľský kvíz: Uhádnite, na
Cestovateľský kvíz: Uhádnite, na akých miestach vznikli fotografie celebrít!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Šokujúca diéta z Vogue
Šokujúca diéta z Vogue sa po rokoch vrátila: Víno, vajcia a steak mali vraj zaručiť štíhlu postavu
Zaujímavosti
Medzi mladými ženami sa
Ľudia si začali natierať zápästia vanilkovým extraktom: Lacný trik má nahradiť drahé parfumy
Zaujímavosti
Máte pocit, že ste
Máte pocit, že ste čistotní? Šokujúce zistenia hygienikov odhalili, čo všetko si nosíte na RUKÁCH!
Zaujímavosti
Voľná menštruácia: Nový trend
Voľná menštruácia: Nový trend menštruácie bez pomôcok. Čo hovoria odborníci?
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slovenky objavili hit leta: Opálenie ako z dovolenky aj bez jediného lúča slnka!
feminity.sk
Ak máte viac ako
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Chystá sa veľká zmena: Toto čaká kuriérov na Slovensku
Domáce
Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk

Ekonomika

Veľké porovnanie platov v únii: Uhádnete, v ktorej krajine sa zarába viac? (kvíz)
Veľké porovnanie platov v únii: Uhádnete, v ktorej krajine sa zarába viac? (kvíz)
Je to čierne na bielom: Dôležité príspevky a dávky pôjdu hore, pozrite si nové sumy!
Je to čierne na bielom: Dôležité príspevky a dávky pôjdu hore, pozrite si nové sumy!
Zmenia arabské miliardy srdce Bratislavy? V novom centre môže vyrásť aj ikonická budova! (foto)
Zmenia arabské miliardy srdce Bratislavy? V novom centre môže vyrásť aj ikonická budova! (foto)
Chaos na pumpách: Benzín na Slovensku je najdrahší vo V4, nafta prudko zlacnela! Čo bude ďalej?
Chaos na pumpách: Benzín na Slovensku je najdrahší vo V4, nafta prudko zlacnela! Čo bude ďalej?

Šport

Česká hviezda prekvapila: Dostal som ponuku reprezentovať Slovensko, hneď som odmietol
Česká hviezda prekvapila: Dostal som ponuku reprezentovať Slovensko, hneď som odmietol
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Slováci tušili, čo sa stalo, a mali pravdu: Nevídaný moment, ktorý obletel svet
MS V HOKEJI 2026 Slováci tušili, čo sa stalo, a mali pravdu: Nevídaný moment, ktorý obletel svet
MS v hokeji
VIDEO Vegas šokovalo Colorado aj v druhom zápase: Avalanche zrazil na kolená ruský útočník
VIDEO Vegas šokovalo Colorado aj v druhom zápase: Avalanche zrazil na kolená ruský útočník
NHL
Exemplárny trest! Micheľ dostal tvrdú stopku a v Prešove skončil, klub oznámil ďalšie zmeny
Exemplárny trest! Micheľ dostal tvrdú stopku a v Prešove skončil, klub oznámil ďalšie zmeny
Niké liga

Auto-moto

FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
Novinky
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Zaujímavosti
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
Predstavujeme
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Doprava

Kariéra a motivácia

Nenápadní, ale kľúčoví: Kolegovia, vďaka ktorým všetko funguje tak, ako má
Nenápadní, ale kľúčoví: Kolegovia, vďaka ktorým všetko funguje tak, ako má
Vzťahy na pracovisku
Prvá pomoc pri únave nôh: Domáce kúpele, ktoré „vytiahnu“ oheň z chodidiel po dvanástke
Prvá pomoc pri únave nôh: Domáce kúpele, ktoré „vytiahnu“ oheň z chodidiel po dvanástke
Rady, tipy a triky
Tip na víkend: Slovensko zažije Noc múzeí a galérií. Čakajú vás večerné prehliadky aj netradičné zážitky
Tip na víkend: Slovensko zažije Noc múzeí a galérií. Čakajú vás večerné prehliadky aj netradičné zážitky
Motivácia a inšpirácia
Keď „áčko“ prestane znamenať výnimočnosť: Harvard sprísni udeľovanie najlepších známok
Keď „áčko“ prestane znamenať výnimočnosť: Harvard sprísni udeľovanie najlepších známok
Zahraničné

Varenie a recepty

Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
5 spôsobov, ako využijete rozmarín v celej domácnosti
5 spôsobov, ako využijete rozmarín v celej domácnosti
Rady a tipy
Jahody sú tu - a tento čokoládový koláč je najlepší spôsob, ako ich využiť!
Jahody sú tu - a tento čokoládový koláč je najlepší spôsob, ako ich využiť!
Ovocné dezerty

Technológie

Slovensko bude vyrábať „mozog“ moderných granátov. Dubnica nad Váhom získa strategickú fabriku
Slovensko bude vyrábať „mozog“ moderných granátov. Dubnica nad Váhom získa strategickú fabriku
Výzbroj a zbrane
Fotóny ukázali jav, ktorý znie ako cestovanie v čase. Svetlo sa správalo, akoby opustilo atómy skôr, než do nich vstúpilo
Fotóny ukázali jav, ktorý znie ako cestovanie v čase. Svetlo sa správalo, akoby opustilo atómy skôr, než do nich vstúpilo
Veda a výskum
Trump vynechá svadbu vlastného syna. Biely dom vraj rieši nové útoky proti Iránu
Trump vynechá svadbu vlastného syna. Biely dom vraj rieši nové útoky proti Iránu
Moderná vojna a konflikty
Tvoj Android môže skrývať aplikácie, ktoré na prvý pohľad nevidíš. Takto zistíš, čo v skutočnosti máš v telefóne
Tvoj Android môže skrývať aplikácie, ktoré na prvý pohľad nevidíš. Takto zistíš, čo v skutočnosti máš v telefóne
Android

Bývanie

Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať
Päť podlaží, no každé len 30 m2. Premena kamenného domu ukazuje, ako z malých priestorov vyskladať perfektné bývanie
Päť podlaží, no každé len 30 m2. Premena kamenného domu ukazuje, ako z malých priestorov vyskladať perfektné bývanie

Pre kutilov

Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Vykurovanie
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Údržba a opravy
Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Záhrada
Hrdzavé klince pod paradajky? Bizarný záhradkársky trik, ktorý má nečakane racionálny dôvod
Hrdzavé klince pod paradajky? Bizarný záhradkársky trik, ktorý má nečakane racionálny dôvod
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Tieto otázky vraj zvládajú desaťroční bez problémov: Dospelí pri nich často úplne zlyhajú
Feminity
KVÍZ: Tieto otázky vraj zvládajú desaťroční bez problémov: Dospelí pri nich často úplne zlyhajú
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ohromný škandál pred letnou
Zahraničné
Ohromný škandál pred letnou sezónou v kempe: Opitý chlap mal obťažovať tri ženy, vyhrážky s nožom v ruke!
Osudová TRAGÉDIA na diaľnici:
Zahraničné
Osudová TRAGÉDIA na diaľnici: Uvoľnené koleso vpálilo plnou rýchlosťou do druhého auta, dvaja mŕtvi!
Machala so svojou americkou
Domáce
Machala so svojou americkou skratkou SŠA tvrdo narazil: Zabrzdil ho poslanec SaS, prehovorili ľudia z katastra!
Obrovské nešťastie: V uhoľnej
Zahraničné
Obrovské nešťastie: V uhoľnej bani uviazlo 90 baníkov, hlásia tragické následky!

Ďalšie zo Zoznamu