Stavební inšpektori budú pri kontrole používať telové kamery: Sú často napádaní

BRATISLAVA - Kontrola stavieb je už vyše roka, teda od účinnosti novej stavebnej legislatívy, pod Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR. Stavební inšpektori pri kontrole stavieb čelia v teréne často vyhroteným situáciám a emóciám zo strany kontrolovaných subjektov. O pokutách a ich výške, bezpečnosti inšpektorov, ale aj stavieb, sme sa rozprávali s Martinom Zlochom, generálnym riaditeľom sekcie štátneho stavebného dohľadu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.
Koľko pokút ste za rok udelili?
- Stavební inšpektori jednotlivých regionálnych úradov Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR počas prvého roka udelili pokuty v celkovej výške viac ako pol milióna eur. Zaplatených zatiaľ bolo takmer 300-tisíc eur. Medzi udelením pokuty a jej zaplatením je ešte súbor krokov, ktorý robí tento rozdiel.
Za čo ste najčastejšie udeľovali pokuty? Sú to stále čierne stavby?
- Je to rôzne. Všeobecne sa to dá zhrnúť, že pokuty sa týkajú porušení resp. nedodržiavania stavebného zákona. Náš úrad v rámci svojich kompetencií kontroluje napríklad, či má stavba potrebné povolenie na výstavbu, či sa stavia alebo je postavená v súlade so stavebným zákonom a podobne alebo, či sa stavba užíva podľa platných povolení. Nie je to teda len o čiernych stavbách, ako sa to často zjednodušuje. Naši stavební inšpektori sa pozerajú aj na to, či napríklad niekto nepostavil o poschodie viac, prípadne menej ako mal, alebo či nie je na budove narušená statika. Situácie, s ktorými sa stretávame v teréne, sú naozaj rôzne.
Takže stavební inšpektori nie sú prioritne zameraní na čierne stavby?
- Takto, tzv. čierne stavby sú rozhodne podstatnou súčasťou ich práce. Dôležitou úlohou, ktorú však v rámci svojho výkonu majú, je dozor nad bezpečnosťou stavieb. A to všetkých stavieb. Tých, ktoré sa ešte len stavajú ale aj tých, ktoré sa už používajú. Ako sme sa pred chvíľou rozprávali, ide predovšetkým o statiku budov a podobne. Prioritou nášho úradu je naozaj robiť výkon štátneho stavebného dohľadu tak, aby stavby, v ktorých žijeme, pracujeme a trávime voľný čas, boli naozaj bezpečné. Napriek tomu, musím povedať, že nie vždy našich inšpektorov vítajú s otvorenou náručou. Je to asi pochopiteľné, ak berieme do úvahy, že udelené sankcie môžu byť v desaťtisícoch eur.
Je to asi prirodzené, pokiaľ im hrozia pokuty. Emócie musia byť dosť vyhrotené. Mali ste už aj nejaké incidenty za ten rok?
- Incidentov bolo viacero. Naši stavební inšpektori sa naozaj v teréne stretávajú s rôznym typom reakcií. A napriek tomu, že sú to všetko skúsení a vyškolení odborníci, nájdu sa prípady, ktoré nás resp. ich dokážu prekvapiť. Evidujeme dokonca prípad, kedy bol náš stavebný inšpektor napadnutý.
Kvôli kontrole budovy?
- Áno. Fyzické ataky sú síce zriedkavejšie ako verbálne, ale naši ľudia sa s nimi reálne stretávajú.
Ako to riešite?
- Od začiatku úzko spolupracujeme s políciou a vo vybraných prípadoch, kde už prípravné konanie naznačuje, že by mohla byť situácia vyhrotená, dokonca pristupujeme k asistencii policajtov. Chodia na výjazd spolu s našimi inšpektormi. Bezpečnosť je pre nás na prvom mieste. A netýka sa to len bezpečnosti budov, ale aj bezpečnosti našich ľudí. Práve preto už tento rok dostanú do výbavy telové kamery. Tie budú zaznamenávať celý priebeh výkonu štátneho stavebného dohľadu.
Takže ich budú mať na sebe ako policajti?
- Áno, presne tak. Používanie telových kamier umožní zaznamenávať priebeh kontrol, čím sa posilní jednak ochrana inšpektorov a tiež sa zvýši celková miera objektivity a transparentnosti.
V niektorých európskych krajinách sa na výkon štátneho stavebného dohľadu používajú aj drony. Budete ich využívať aj vy?
- Áno, modernizujeme aj technické vybavenie. Okrem telových kamier pribudnú inšpektorom v teréne aj drony. Tie budú v každom z našich ôsmich regionálnych úradov.
Takže teraz už „budete vidieť“ aj na stavbu, ak vás majiteľ nepustí cez bránu?
- Takto by som to určite neformuloval, je to príliš veľká skratka. Začal by som inak – používanie dronov v prvom rade posunie celý výkon štátneho stavebného dohľadu do 21. storočia. Veľmi sa teším z toho, že technické vybavenie našich inšpektorov už bude porovnateľné s ich kolegami z európskeho priestoru, čo je veľmi pozitívne. Ale, aby som sa vrátil späť k vašej otázke – zavedenie dronov v prvom rade umožní stavebným inšpektorom vykonávať vzdialený dohľad pri objektoch, ktoré sú ťažko dostupné, ako strechy, fasády či komíny – čiže zase tam zásadnú rolu hrá bezpečnosť. A áno, umožní im to aj vzdialený dohľad aj v prípadoch, kde im nebol umožnený prístup a aj z verejných priestranstiev. Rád by som však jedným dychom dodal, že všetko bude v súlade s leteckou legislatívou a pravidlami ochrany súkromia.
Viete to garantovať?
- Samozrejme, všetci naši inšpektori prešli príslušnými školeniami a skúškami, ktoré boli zamerané nielen na to, ako používať drony, ale aj na to, aké podmienky musia byť pri výkone dohľadu splnené, aby nedošlo k porušeniu práv občanov. A aj na to majú resp. budú slúžiť aj už spomínané telové kamery, ktoré budú zaznamenávať priebeh kontrol, čím sa zvýši aj miera objektivity a transparentnosti. Záznamy zároveň prispejú aj k zjednodušeniu a zrýchleniu nadväzujúcich procesov.
Koľko kontrol ste vykonali za prvý rok, odkedy je štátny stavebný dohľad pod vaším úradom?
- Počas prvého roka sme na našich regionálnych úradoch prijali necelých 6500 podnetov, pričom viac ako polovicu sa nám podarilo aj uzavrieť. Považujem to za veľký úspech, keďže to bol veľmi náročný rok a kým sme sa mohli naplno zamerať na napĺňanie agendy. V prvom rade sme museli posilniť personálne kapacity, vyškoliť zamestnancov, nastavovať procesy a vypracovať metodiku k novému Stavebnému zákonu. To všetko sme zvládli a som hrdý, že po roku môžeme povedať, že sa nám podarilo zabezpečiť jednotný výkon štátneho stavebného dohľadu v rámci celého Slovenska. Aj keď začiatky boli naozaj ťažké.
Tvrdíte, že ste prijali takmer 6500 podnetov. Ako prebieha celý proces? Čo sa stane po podaní podnetu?
- Ak sa po prijatí podnetu vyhodnotí, že je potrebný výkon štátneho stavebného dohľadu, stavebný inšpektor vždy o termíne a čase kontroly informuje vlastníka stavby. Nikdy nechodíme náhodne či neohlásení. Napriek tomu sa nám však stáva aj to, že druhá strana sa nedostaví. Vtedy im môže byť uložená pokuta, niekedy aj opakovane. Tu by som rád dal do pozornosti, že inšpektor môže stavebný dohľad vykonať aj bez prítomnosti stavebníka. Neprísť na výkon štátneho stavebného dohľadu tak neznamená, že sa uloženiu pokuty vyhnete. Samozrejme, udeľujeme ich len v prípade porušenia zákona.
Kto porušuje zákon najčastejšie?
- To, čo vieme povedať je, že najčastejším porušením stavebného zákona, ktoré evidujeme, je, že stavby začínajú vznikať bez stavebného povolenia. Či sa jedná viac o malých či veľkých stavebníkov, prípadne, v ktorej časti Slovenska sa tak deje najčastejšie, to sa paušálne nedá povedať.
Je nejaké odporúčanie, ako sa môžu ľudia vyhnúť pokutám?
- Recept je jednoduchý – ak nebudú porušenia, nebudú pokuty. Dôležité je uvedomiť si, že porušenia stavebného zákona sa často prelínajú aj s bezpečnosťou stavieb a ľudí, ktorí sa pohybujú v nich či okolo nich. A na to by sme mali myslieť všetci predovšetkým.