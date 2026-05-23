Oslávte Deň detí so stavebnicami LEGO® a užite si zábavu „na plné kocky“

Deň detí je ideálnou príležitosťou spomaliť, odložiť každodenné povinnosti a venovať čas tomu najdôležitejšiemu – spoločným chvíľam s rodinou a predovšetkým deťom. Spoločnosť LEGO vyzýva rodičov, aby tento deň oslávili hravým a kreatívnym spôsobom a položili si jednoduchú otázku: Ako si dnes skutočne užijeme čas spolu? Lebo niekedy stačí len pár kociek LEGO®, trochu fantázie a priestor, kde môžu vznikať príbehy, na ktoré sa nezabúda.
Štúdia LEGO Play Well ukazuje, že 93 % rodičov vyhľadáva aktivity, ktoré podporujú záujmy ich detí, a 91 % z nich prostredníctvom spoločných hier dáva najavo, že im na záujmoch svojich detí záleží. Kreativita zostáva pre deti významným zdrojom hrdosti a sebavyjadrenia. Takmer 93 % z nich uvádza, že sú hrdé, keď niečo vytvoria alebo navrhnú, a 91 % tvrdí, že im to dodáva sebavedomie a pomáha im ukázať ostatným, aké sú.
Deň detí nemusí byť len o darčeku, ale aj o zážitku. O čase, keď rodičia s deťmi vzájomne zdieľajú nápady, smejú sa a aktívne spolu niečo vytvárajú. Stavanie, tvorenie a hranie totiž nie sú len zábava, sú to chvíle, keď vznikajú skutočné spomienky.
Hrajte sa po svojom
Každá rodina si nájde svoj vlastný rytmus a štýl, ako si užiť spoločnú hru – a práve v tom spočíva jej čaro. Niekedy ide o pokojné sústredenie sa na vlastný model, inokedy o živú spoluprácu, keď každý prispieva svojím nápadom a spoločne vzniká niečo nové. Niekto stavia podľa návodu, iný sa nechá viesť čírou fantáziou. Nech už si zvolíte akýkoľvek prístup, stavebnice LEGO ponúkajú nekonečné možnosti, ako rozvíjať kreativitu, posilňovať vzťahy a užiť si Deň detí naplno.
Jeden projekt, spoločná radosť zo stavania – vďaka funkcii „Built Together“ v aplikácii LEGO Builder si členovia rodiny môžu rozdeliť jednotlivé kroky návodu a pracovať súčasne na rôznych častiach tej istej stavebnice. Spoločné tvorenie tak podporuje spoluprácu, komunikáciu aj radosť z postupne vznikajúceho diela. Viac informácií nájdete na www.lego.com/en-cz/buildtogether.
Aby pomohla rodinám naplno si užiť Deň detí, ponúka spoločnosť LEGO pestrý výber stavebníc, ktoré potešia malých aj veľkých staviteľov a premenia tento výnimočný deň na nezabudnuteľné dobrodružstvo:
LEGO® Creator 3 v 1 31376 Roztomilý škrečok s kvetinou
Pripravte sa na trojnásobnú dávku roztomilosti! Táto stavebnica LEGO Creator 3 v 1 ponúka hneď tri príbehy so zvieratkami v jednom. Deti si môžu postaviť škrečka s kvetinou a pohyblivými prvkami, ktorého ľahko premenia na ježka alebo elegantného orla s hniezdom a vajcom. Každý model prináša iné možnosti hry, od pokojného pozorovania prírody až po dobrodružstvo vo vzduchu.
LEGO® Creator 3 v 1 31382 Roztomilé zvieratká: Hravé šteniatko
Táto hravá stavebnica LEGO obsahuje tri zvieracie dobrodružstvá v jednom. Deti si môžu postaviť psíka s pohyblivými časťami a doplnkami a potom ho premeniť na zvedavú veveričku alebo kačičku pri rybníku. Keď sa deti dohrajú, jednotlivé modely si môžu hrdo vystaviť. Táto stavebnica so zvieratkami 3 v 1 podnieti detskú fantáziu a predstavuje roztomilý darček pre dievčatá a chlapcov, ktorí radi vymýšľajú príbehy.
Vyrazte na vidiek a zažite farmárske dobrodružstvá. Prepracované poľnohospodárske vozidlo sa pýši sviežou modrozelenou farbou a 4 veľkými gumovými pneumatikami. Malí stavitelia môžu odňať strechu kabíny, posadiť dovnútra minifigúrku farmára, otvoriť kapotu, aby skontrolovali motor, a vydať sa na napínavé dobrodružstvá na vidieku.
LEGO® Speed Champions 77254 Športové auto Ferrari SF90 XX Stradale
Naštartujte motory a vyrazte na trať! Tento kultový model Ferrari prinesie adrenalín priamo do detskej izby. Detailne prepracované auto inšpirované najvýkonnejším cestným modelom Ferrari zaujme zadným krídlom, vysokými výfukmi a ráfikmi zdobenými logom Ferrari. Stačí posadiť minifigúrku vodiča v oblečení a prilbe Ferrari do kokpitu a pretekárske dobrodružstvo môže začať.
LEGO® Minecraft® 21585 Slepačia farma
Vstúpte do sveta Minecraftu a postarajte sa o svoju vlastnú farmu. Táto zábavná stavebnica zavedie malých nadšencov medzi sliepky, o ktoré je potrebné sa starať a zároveň ich chrániť pred líškou a malým zombie. Kurník v tvare sliepky ukrýva množstvo hravých funkcií, od znášania vajec až po kŕmenie kuriatok. Súčasťou sú aj zábavné doplnky, ako napríklad fakle, seno, udiareň, vajcia, balíčky semienok alebo sekera.
LEGO® DUPLO® 10468 Traktor a tržnice
Vyrazte s Prasiatkom Peppou na farmársky trh a objavte radosť z hry aj učenia! Táto hravá stavebnica pozýva tých najmenších na dobrodružstvo plné predaja, nakupovania a jazdy na traktore. Deti si užijú skladanie aj hranie sa s farebnými kockami v tvare potravín a roztomilými postavičkami, pričom prirodzene rozvíjajú fantáziu, jemnú motoriku aj prvé logické zručnosti.
LEGO® Star Wars™ 75443 Groguova usadlosť
Vydajte sa do galaxie plnej dobrodružstiev po boku roztomilého Grogua. Táto stavebnica je ideálna pre malých fanúšikov Star Wars, ktorí sa s konštruovaním ešte len zoznamujú. Spoločne si pripomenú obľúbené scény zo seriálu Star Wars: Mandalorian™, od posedenia pri ohnisku s hrncom, dvoma chápadlami, marshmallow na špajdli a dvoma modrými makrónkami až po zábavné kŕmenie a vystreľovanie sorganskej žaby pomocou katapultu. Vďaka jednoduchému zostaveniu a hravým detailom si deti užijú veľa fantazijnej zábavy.
LEGO® Friends 42684 Snová kaviareň s jednorožcami
Vstúpte do sveta sladkých dobrôt a dúhovej fantázie. Táto detailne prepracovaná kaviareň s motívom jednorožca láka deti k nápaditej hre plnej príbehov. S minibábikami Izy, Paisley a Aliyou môžu obsluhovať zákazníkov, pripravovať džúsy a mliečne koktaily alebo vystavovať lákavé dezerty, od donutov a vaflí až po cupcakes na otočnom podstavci. Nechýba ani útulné posedenie, pokladňa a množstvo hravých doplnkov, ktoré premenia každú návštevu kaviarne na čarovný zážitok.
Privítajte vo svojom svete roztomilú Angel zo seriálu Lilo a Stitch. Tento detailne prepracovaný model očarí fanúšikov Disneyho nielen svojím vzhľadom, ale aj pohyblivými prvkami. Deti mu môžu nastaviť uši, otočiť hlavu a vytvoriť rôzne výrazy podľa nálady. Nechýbajú ani štýlové doplnky v podobe motýľa a „lietajúcich“ srdiečok, ktoré deti môžu po zostavení použiť ako ozdobu. Zostavenú Angel si potom môžu vystaviť ako originálnu dekoráciu.
